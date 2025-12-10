Á meðan Mohamed Salah spilaði sig út sem fórnarlamb heima í Liverpool þá fóru liðsfélagar hans og sóttu þrjú stig á San Siro í Meistaradeildinni. Arnar Gunnlaugsson og Sigurvin Ólafsson eru á því að Arne Slot sé sigurvegarinn eftir úrslitin í gær og að Salah spili ekki aftur fyrir Liverpool.
Ríkharð Óskar Guðnason fékk sérfræðinga sína í Meistaradeildarmörkunum til að meta stöðu mála í Salah-málinu eftir að Liverpool vann 1-0 sigur á Internazionale án hans.
„Gerði Liverpool bara hárrétt það að hafa sett hann til hliðar og bakka stjórann sinn upp,“ spurði Ríkharð.
„Þetta er ákveðinn póker. Menn eru að taka smá séns af því að þetta getur virkað í báðar áttir. Veðmálið heppnaðist hjá Slot því þeir vinna hérna sigur og frábæran liðssigur,“ sagði Sigurvin Ólafsson.
„Salah lítur eiginlega frekar illa út af akkúrat núna með því að spila þetta fórnarlambsspil til dæmis með þessari færslu í dag. Ég skil hann auðvitað að fara í þetta viðtal eftir leik þegar hann fær ekki einu sinni að hita upp í síðasta leik. Maður skilur það því þetta er Salah og hann er hissa. En Slot vann,“ sagði Sigurvin.
„Slot eitt, Salah núll,“ skaut Arnar Gunnlagsson inn.
„Hann fékk liðið sitt, sem hann rak út úr klefanum og út á völl á San Siro, til að hlaupa úr sér lungu og lifur,“ sagði Sigurvin.
„Mér fannst Liverpool höndla þetta mál mjög fagmannlega fyrst að þetta fór svona illa eftir Leeds-leikinn. Þeir tóku sér góðan tíma til að hugsa öll svör. Blaðamannafulltrúinn hefur örugglega átt mikinn þátt í því ásamt eigendum og stjórn Liverpool að negla þennan blaðamannafund,“ sagði Arnar sem hrósaði líka Allison Becker á fundinum.
„Hann varði alveg vin sinn en hann var líka að verja klúbbinn sinn og mikilvægi leiksins. Slot komst mjög vel frá þessum blaðamannafundi og þetta var svona ekta Liverpool-svar. Liverpool er þekkt fyrir að vera með vel ígrunduð svör þegar kemur að stórum málum og þeir hafa lent í ansi mörgum stórum málum innanlands sem utan í sögu Liverpool. Bara flott hvernig þeir svöruðu,“ sagði Arnar.
„Svo náttúrulega endar þetta sem sigri sem er endanlegt ippon fyrir Slot,“ sagði Arnar.
Ríkharð velti því upp hvort Salah væri búinn að spila síðasta leikinn sinn fyrir Liverpool.
„Ég efast um að hann sé að biðjast afsökunar úr þessu. Ég hreinlega held það að þetta sé eitthvert leikrit í gangi sem endar bara á einn veg. Hann er með stórt og mikið egó og stoltur. Þannig að ég held að þetta hafi verið síðasti leikurinn hans, því miður,“ sagði Arnar.
„Þetta gæti farið út í einhvers konar fjölmiðlafulltrúaslag. Kannski eru menn að kokka upp einhverja góða yfirlýsingu eða panta eitthvað gott viðtal fyrir Salah og hann geti þá náð einhvern veginn að tala sig aftur inn í,“ sagði Siguvin sem var sammála Arnari um að Salah yrði að biðjast afsökunar.
„Hann þarf að koma með yfirlýsingu sem kemur honum aftur inn og segir að Liverpool-hjartað slái. Miðað við það að Afríkukeppnin er framundan þá virðist þetta spilast bara þannig að hann spili bara ekkert meir,“ sagði Sigurvin.