Heimsókn Lionels Messi og föruneyti hans til Indlands fór algjörlega úr böndunum í gær. Aðdáendur argentínska leikmannsins bálreiddust út í hann þegar hann lét sig hverfa snemma af svæðinu.
Messi er á ferð um Indland þessa dagana og af því tilefni var reist rúmlega tuttugu metra há stytta af honum þar í landi.
Rúmlega áttatíu þúsund aðdáendur hans greiddu sig inn á Salt Lake völlinn í borginni Kolkata í gær til að líta litla snillinginn augum.
Andrúmsloftið var þó ekki lengi létt og skemmtilegt, heldur varð það fljótt mjög spennuþrungið, því afar fáir náðu að sjá Messi. Hann var umkringdur fólki, einhverjum öryggisvörðum en einnig indverskum ráðamönnum sem vildu vera hluti af göngunni og svo fjölskyldu og vinum sínum Luis Suarez og Rodrigo de Paul, þegar hann gekk út á völl.
Congratulations to the officials, politicians, and volunteers for turning Messi's walk into your personal photo op. Meanwhile, the actual fans, the ones who funded this event with their ticket money could barely see him. pic.twitter.com/ESmi7PD4cJ— RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) December 13, 2025
Congratulations to the officials, politicians, and volunteers for turning Messi's walk into your personal photo op. Meanwhile, the actual fans, the ones who funded this event with their ticket money could barely see him. pic.twitter.com/ESmi7PD4cJ
„Bara aukaleikarar allt í kringum Messi. Til hvers vorum við að mæta?... Við keyptum miða fyrir 12.000 rúpíur [um 16.000 krónur] en fengum ekki einu sinni að sjá framan í hann“ sagði einn aðdáandinn við ANI fréttastofuna.
Imagine paying 12K INR for this,Global Embarrassment for India pic.twitter.com/xSz2I07O2Z— Ali Tanoli (@alitanoli889) December 13, 2025
Imagine paying 12K INR for this,Global Embarrassment for India pic.twitter.com/xSz2I07O2Z
Fljótlega fóru að heyrast köll: „Við viljum Messi!“ og aðdáendurnir espuðust snöggt. Flöskum var kastað inn á völl, sæti voru rifin úr stúkunni, áhorfendur klifruðu yfir girðingar og lögreglan réði illa við mannfjöldann.
Messi tókst ekki að klára göngu sína, hringinn í kringum völlinn, og lét sig hverfa innan við hálftíma eftir að hann mætti á sviðið.
„Við höfum verið svikin, það er ekki hægt að segja annað. Samkvæmt dagskrá átti Messi að vera hér í einhverja tvo tíma“ sagði annar áhorfandi, gráti næst, við National Herald.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans threw bottles and chairs from the stands at Kolkata's Salt Lake StadiumStar footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.More details awaited. pic.twitter.com/mcxi6YROyr— ANI (@ANI) December 13, 2025
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans threw bottles and chairs from the stands at Kolkata's Salt Lake StadiumStar footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.More details awaited. pic.twitter.com/mcxi6YROyr
Dagskráin hjá Messi næstu daga telur fleiri heimsóknir, á tónleika, ungmennafótboltaleiki, padel mót og góðgerðaviðburði í borgunum Kolkata, Hyderabad, Mumbai og Nýju-Delí. Áhugavert verður að sjá hvort fleiri uppákomur verði á leiðinni eða hvort betur takist í skipulagi og öryggisgæslu.
Járnstyttan sem var reist af Messi í tilefni heimsóknarinnar er sú stærsta sinnar tegundar. Enginn íþróttamaður hefur fengið jafn stóra styttu gerða af sér og styttan er mun stærri en sú sem var reist til heiðurs Diegos Maradona í sömu borg. En líkt og með fræga brons styttu af Cristiano Ronaldo, sem var reist í Portúgal, virðist myndhöggvaranum ekki hafa tekist vel að fanga andlitsdrætti leikmannsins.
A statue of Lionel Messi has been built in Kolkata, India 🗽🏆It's estimated to stand around 70 feet tall 😳 pic.twitter.com/aAsqaxTh9N— LiveScore (@livescore) December 12, 2025
A statue of Lionel Messi has been built in Kolkata, India 🗽🏆It's estimated to stand around 70 feet tall 😳 pic.twitter.com/aAsqaxTh9N