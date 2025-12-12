Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Sindri Sverrisson skrifar 12. desember 2025 22:09 Orri Steinn Óskarsson náði aðeins að spila þrjá leiki í upphafi tímabils áður en hann meiddist. Getty/Juan Manuel Serrano Real Sociedad hefur verið í miklu basli í spænsku 1. deildinni í fótbolta í vetur, í fjarveru íslenska landsliðsfyrirliðans Orra Steins Óskarssonar vegna meiðsla. Það styttist í Orra en Real tapaði þriðja deildarleiknum í röð í kvöld. Liðið tók á móti Girona í kvöld og var 1-0 yfir þar til korter var eftir, með marki frá Goncalo Guedes í fyrri hálfleik. Úkraínumaðurinn Viktor Tsygankov náði hins vegar að tryggja gestunum sigur með tveimur mörkum. Eftir þrjú töp í röð er Real Sociedad með 16 stig í 14. sæti, aðeins tveimur stigum fyrir ofan Mallorca sem er í fallsæti og nú eiga næstu lið fyrir neðan leik til góða um helgina. Girona er í 17. sæti með 15 stig. Orri hefur nánast ekkert getað spilað á leiktíðinni eftir að hafa meiðst illa í læri og missti til að mynda af allri undankeppni HM. Bakslag kom í upphaflegu meiðslin en spænskir miðlar segja að Orri hafi sett stefnuna á að snúa aftur til keppni í síðasta leiknum fyrir jól, gegn Levante 20. desember. Eftir þann leik tekur við stutt jólafrí eða þar til að Real Sociedad tekur á móti Atlético Madrid 4. janúar. Spænski boltinn Mest lesið Álftanes - Tindastóll 78-137 | Metin slegin í stórsigri Stólanna Körfubolti Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Enski boltinn Kærasta Haaland hefur fengið nóg Enski boltinn Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Íslenski boltinn Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Íslenski boltinn Ólympíumeistari í bráðaaðgerð á hálsi Sport ÓL í hættu: Hólmfríður Dóra brotnaði á æfingu Sport Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Fótbolti Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Fótbolti Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Þjálfari meistaranna á hálum ís Axel verður áfram hjá Aftureldingu 38 ára Jamie Vardy að skrifa söguna fyrir enska leikmenn á Ítalíu Launað ríkulega fyrir að koma Norðmönnum á HM Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH Sólin komin upp á ný hjá Selmu Sól eftir krefjandi ár Isak tæpur og Gakpo frá Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Breytti um nafn til að „sýna þeim fingurinn“ „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Saka FIFA um okurverð á miðum á HM næsta sumar „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Freyr pirraður eftir rautt spjald á erfiðu kvöldi „Ekki fallegt en mjög sætt engu að síður“ „Að hitta var bara númer eitt, tvö og þrjú“ Sjáðu Albert tryggja Fiorentina sætan sigur Elías á toppnum en Hákon tapaði í Sviss Gylfi með tvö og Víkingar byrja á sigri Táningur brenndi sögufræga stúku Sjá meira