Paul Merson, knattspyrnusérfræðingur hjá Sky Sports, segist sammála gremju Mohamed Salah hjá Liverpool eftir að Egyptinn hélt því fram að félagið hefði „kastað honum undir rútuna“. Merson telur að slakt gengi Liverpool sé ekki Salah að kenna og að þeir hefðu ekki náð nýlegum árangri sínum án hans.
Merson hefur varið Salah og gefur í skyn að bikaraskápur félagsins væri mun tómlegri án Egyptans.
Framtíð Salah er orðin mikið umræðuefni eftir að hann efaðist um hvers vegna Arne Slot, stjóri Liverpool, hefði sett hann á bekkinn undanfarnar vikur, þrátt fyrir slakt gengi liðsins.
"I'm on Mo Salah's side." 😳Paul Merson weighs in on the Mo Salah situation at Liverpool... 👀🔴 pic.twitter.com/hrPOluJ09r— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 11, 2025
Hinn 33 ára gamli leikmaður, sem skrifaði undir framlengingu á samningi sínum á Anfield undir lok síðasta tímabils, gaf einnig í skyn að samband hans við Slot væri ekki til staðar og var í kjölfarið ekki í hópnum sem sigraði Inter Milan í Meistaradeildinni.
Salah á þó að minnsta kosti einn stuðningsmann í hópi sjónvarpssérfræðinganna í Englandi.
„Ég er Salah-megin. Mér finnst hann hafa fengið of mikla gagnrýni,“ sagði Paul Merson.
„Kannski hefði hann ekki átt að gera það sem hann gerði, en hann er mannlegur. Hann er sigurvegari. Hann er goðsögn. Tölurnar sem hann hefur sett fram á kantinum – mörk og stoðsendingar – eru út úr kortinu. Við munum aldrei sjá það aftur að mínu mati,“ sagði Merson.
„Það eina sem hann gerði var að segjast vilja spila fótbolta. Hann er pirraður af því að hann er ekki að spila. Hvernig er hægt að slátra manni fyrir það? Það eru aðrir leikmenn í liðinu sem hefðu mátt setja á bekkinn og hann er líklega að hugsa: ‚Við erum ekki mjög góðir og ég er ekki að spila.‘ Mér finnst þetta bara rangt,“ sagði Merson.
„Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah. Ef þú tekur mörkin hans og stoðsendingarnar í burtu, þá held ég að það séu engir bikarar í þeim skáp í dágóðan tíma. Ég trúi því ekki að hann eigi að spila bara af því að hann hefur unnið titla áður. En hann er ekki sá eini sem hefur spilað illa. Mo Salah getur skorað hvaðan sem er. Hann er besti, versti leikmaðurinn,“ sagði Merson.
„Sem stjóri, þegar þú ert í basli, seturðu þá besta leikmanninn þinn á bekkinn? Það er þar sem ég held að hann hafi orðið pirraður og hann kom bara fram og var heiðarlegur. Hann hefði getað farið frítt í janúar. Hann valdi að vera áfram. Hann er þarna 33 ára og hugsar: ‚Ég vil spila fótbolta. Ég er að nálgast lok ferilsins.‘ Hann er ekki að spila og hann er orðinn pirraður,“ sagði Merson.
