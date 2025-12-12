„Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Sindri Sverrisson skrifar 12. desember 2025 19:47 Jökull Andrésson var léttur og skemmtilegur í VARsjánni í vikunni. Sýn Sport „Ég er alveg Breti,“ segir markvörðurinn Jökull Andrésson. Hann flutti til Bretlands aðeins 14 ára, var þar í tíu ár og náði sér í ekta breskan hreim, áður en hann hélt heim og fann ástina á fótboltanum á ný með uppeldisfélagi sínu Aftureldingu. Jökull átti sinn þátt í að koma Aftureldingu upp í efstu deild í fyrsta sinn en féll svo með liðinu í haust og gekk í kjölfarið í raðir FH. Hann mætti sem gestur í VARsjána á Sýn Sport í vikunni, og ræddi í upphafi þáttar aðeins um hvernig það var að mæta sem táningur til Englands og þurfa að spjara sig þar. Klippa: VARsjáin - Jökull fór ungur til Englands Jökull segir það ekki hafa verið erfitt að fara svo ungur út: „Nei, nei. Það var alveg veisla. Við fórum út öll fjölskyldan. Fengum hús og maður var með Axel brósa og litla brósa, mömmu og pabba. En þetta byrjaði að verða smá brekka í endann, þegar maður þurfti virkilega að „grinda“,“ sagði Jökull við þá Stefán Árna Pálsson og Albert Brynjar Ingason. Stefán tók viðtal við Jökul fyrir Sportpakkann á Sýn fyrir skömmu, þar sem markvörðurinn sagðist hafa orðið ástfanginn af fótbolta aftur á Íslandi eftir að hafa verið kominn á dimman stað á Englandi, eins og hann orðaði það. Stefáni fannst það gefa til kynna að Jökull, sem er 24 ára, hefði mögulega íhugað að hætta en þeir Jökull og Albert hlógu hreinlega að þeim möguleika. „Ég held að ég gæti ekki hætt í fótbolta. Það væri bara ekki valkostur,“ sagði Jökull en brot úr þættinum má sjá hér að ofan. VARsjáin Tengdar fréttir Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Markvörðurinn Jökull Andrésson, sem spilaði á Englandi, valdi þrjá leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni í fótbolta sem hann gjörsamlega þolir ekki, í nýjasta þætti af VARsjánni á Sýn Sport. 10. desember 2025 11:31 Mest lesið Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Enski boltinn Álftanes - Tindastóll 78-137 | Ótrúleg sýning gestanna Körfubolti Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Íslenski boltinn Kærasta Haaland hefur fengið nóg Enski boltinn Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Íslenski boltinn Ólympíumeistari í bráðaaðgerð á hálsi Sport ÓL í hættu: Hólmfríður Dóra brotnaði á æfingu Sport Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Fótbolti Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Fótbolti Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Enski boltinn Fleiri fréttir Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Sjá meira