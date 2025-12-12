Enski boltinn

Slot fundar með Salah í dag: „Mun á­kvarða hver næstu skref verða“

Aron Guðmundsson skrifar
Samband Salah og Slot hefur séð betri daga
Samband Salah og Slot hefur séð betri daga Vísir/Getty

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool mun eiga fund með Mohamed Salah í dag. Útkoma þess fundar mun ákvarða hvert framhaldið verður varðandi stöðu leikmannsins hjá félaginu, hvort hann verði í leikmannahópi liðsins á morgun gegn Brighton. 

Frá þessu greindi Slot á blaðamannafundi núna í morgun í aðdraganda næsta leiks Liverpool gegn Brighton á Anfield klukkan þrjú á morgun.

Salah var ekki í leikmannahópi Liverpool í Meistaradeild Evrópu fyrr í vikunni eftir viðtal sem hann veitti blaðamönnum í kjölfar þess að hafa verið ónotaður varamaður í leik gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni.

Klippa: Slot ræðir Salah á blaðamannafundi

Þar fór Egyptinn mikinn. Sagði að verið væri að henda sér undir rútuna og gera að blóraböggli fyrir slæmu gengi Liverpool upp á síðkastið. Þá sagði hann að samband sitt við Slot væri nær orðið að engu. 

Á blaðamannafundinum í morgun var Slot spurður að því hvort Salah hefði spilað sinn síðasta leik fyrir félagið. 

„Við munum eiga fund núna á eftir. Útkoma þess fundar mun ákvarða hver næstu skref verða.“

Slot segist þurfa að eiga samtal við Salah. 

„Næst þegar að ég þarf að tala um Mohamed Slaha þá ætti það að vera með honum en ekki hér. Það er ekki mikið meira sem ég get sagt á þessari stundu. Ég mun tala við hann í dag og eftir þann fund vitum við hvað morgundagurinn ber í skauti sér.“

Slot segist hafa rætt reglulega bæði við Salah frá leiknum gegn Sunderland í upphafi desember, þá hafi fulltrúar Liverpool einnig verið í sambandi við fulltrúa leikmannsins síðan þá. 

Á blaðamannafundinum varð Slot einnig spurður að því hvort hann vildi að Salah yrði áfram leikmaður Liverpool.

„Ég hef enga ástæðu til að vilja ekki að Salah verði áfram,“ svaraði Hollendingurinn.

Það ætti því að koma í ljós seinna í dag hvort að fundur Salah og Slot hafi verið árangursríkur og hvort Egyptinn verði í leikmannahópi Liverpool gegn Brighton í ensku úrvalsdeildinni á morgun.

Eftir leik Liverpool gegn Brighton mun Mohamed Salah halda til móts við egypska landsliðið sem hefur leika á Afríkumótinu þann 22.desember næstkomandi.

Liverpool er sem stendur í 10.sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 23 stig, tíu stigum á eftir toppliði Arsenal.

Leikur Liverpool og Brighton verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport 2 á morgun og hefst klukkan þrjú.

