Baráttan um mark mánaðarins í ensku úrvalsdeildinni hefur oft verið hörð en sennilega aldrei jafn hörð og í desember 2006.
Stórkostleg mörk litu dagsins ljós í ensku úrvalsdeildinni í desember fyrir nítján árum.
Michael Essien skoraði til að mynda frægt mark í leik Chelsea og Arsenal á Stamford Bridge, Matty Taylor þrumaði boltanum í netið á lofti af löngu færi í viðureign Portsmouth og Everton og svo mætti áfram telja.
Þrír leikmenn Chelsea voru tilnefndir fyrir mark desember-mánaðar 2006; Essien, Didier Drogba og Frank Lampard. Mörk þeirra tveggja síðastnefndu komu bæði gegn Everton á Brúnni.
Sigurvegarinn var hins vegar Paul Scholes sem skoraði eftirminnilegt mark með skoti á lofti í slá og inn í sigri Manchester United á Aston Villa, 0-3, á Þorláksmessu.
Öll mörkin sem voru tilnefnd sem mark desember-mánaðar 2006 má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.