Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu Sindri Sverrisson skrifar 12. desember 2025 20:26 Malick Thiaw og Nick Woltemade fagna saman marki fyrir Newcastle. Getty/Chris Brunskill Þjóðverjarnir Nick Woltemade og Malick Thiaw fá að kynnast alvöru enskum grannaslag á sunnudaginn þegar Sunderland og Newcastle mætast loks aftur í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Woltemade og Thiaw hafa sett sinn svip á lið Newcastle eftir að hafa komið til félagsins í sumar. Þeir fengu hins vegar allt aðra áskorun í vikunni þegar þeir voru fengnir til að reyna sig í varalestri. Áskorunin virkaði þannig að annar þeirra þurfti að hlusta á dúndrandi tónlist í heyrnartólum og reyna að giska á það hvað hinn var að segja, og það ekki á eigin tungumáli heldur ensku. Sumt gekk vel en annað alls ekki, eins og sjá má í spilaranum hér að neðan. Klippa: Woltemade og Thiaw fengu erfiða áskorun Sunderland er nýliði í úrvalsdeildinni eftir að hafa síðast spilað þar 2017, sama ár og Newcastle vann sig aftur upp í deildina, og stuðningsmenn liðanna hafa því mátt bíða eftir grannaslagnum sem hefst klukkan 14 á sunnudag. Fyrir 16. umferðina er Sunderland ofar í deildinni, með 23 stig í 9. sæti, en Newcastle er með 22 stig í 12. sæti, í þéttum pakka liða.