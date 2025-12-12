Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. desember 2025 11:31 Wayne Rooney stillir sér upp við merki Mancester United á Old Trafford eftir að hann var kynntur sem nýr leikmaður félagsins. Getty/Matthew Peters Wayne Rooney, fyrrverandi framherji enska landsliðsins og goðsögn hjá Manchester United, segist hafa fengið líflátshótanir þegar hann fór frá uppeldisfélagi sínu Everton til United. Átján ára gamall samdi Rooney við Rauðu djöflana sem keyptu hann frá Everton fyrir 27 milljónir punda árið 2004. Rooney hafði þá hafnað metsamningstilboði frá Toffees. Félagaskipti Rooney frá Merseyside leiddu til harðra viðbragða hjá sumum stuðningsmönnum Everton. „Ég fékk líflátshótanir,“ sagði Rooney í nýjasta þætti BBC Sport, The Wayne Rooney Show. „Hús foreldra minna var úðað með málningu og skemmt. Hús kærustu minnar á þeim tíma, nú eiginkonu minnar, var úðað með málningu,“ sagði Rooney. „Ég held að það sé þá sem maður þarf að vera andlega sterkur. Fólkið í kringum mann þarf að hjálpa,“ sagði Rooney. „Það var erfitt að fara því ég fór til Manchester United, og það var mikill rígur milli Liverpool og Manchester svo það gerði þetta mun erfiðara. En ég var alltaf með það hugarfar að „mér er alveg sama“. Ég vissi hvað ég vildi og ég vissi hvernig ég ætti að komast þangað,“ sagði Rooney. „Ég varð að vera harður í huganum. Þetta var fólk úr borginni minni svo það var erfitt en ég hugsaði „mér er alveg sama“, maður verður að vera eigingjarn og taka þessar ákvarðanir,“ sagði Rooney. &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=lUpgTBYqFMc"&gt;watch on YouTube&lt;/a&gt; Enski boltinn Manchester United Everton FC Mest lesið Ólympíumeistari í bráðaaðgerð á hálsi Sport Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Íslenski boltinn Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Íslenski boltinn Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Fótbolti Kærasta Haaland hefur fengið nóg Enski boltinn Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Enski boltinn Girti niður um liðsfélagann í markafagni Enski boltinn Áminntir fyrir að drekka einn bjór: Sagðir drukknir og hafa tekið „Happy Gilmore-sveiflu“ Golf „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Íslenski boltinn Snoop Dogg ráðinn þjálfari fyrir Vetrarólympíuleikana Sport Fleiri fréttir Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Sjá meira