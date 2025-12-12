Isak tæpur og Gakpo frá Valur Páll Eiríksson skrifar 12. desember 2025 12:33 Alexander Isak komst á blað í ensku úrvalsdeildinni með Púllurum gegn West Ham á dögunum. Óvíst er hvort hann leiki með liðinu gegn Brighton á morgun. Vísir/Getty Sænski framherjinn Alexander Isak er tæpur fyrir leik Liverpool við Brighton á Anfield í ensku úrvalsdeildinni á morgun. Cody Gakpo er frá næstu vikur. Arne Slot greindi frá meiðslastöðunni á blaðamannafundi fyrir leik morgundagsins í dag. Mestar vangaveltur eru um þátttöku Egyptans Mohamed Salah í þessum síðasta leik Liverpool áður en hann heldur á Afríkumótið. Slot gæti hreinlega neyðst vegna meiðslastöðu liðsins til að nýta krafta Salah, en líkt og greint var frá í morgun mun hollenski þjálfarinn funda með Salah um framhaldið í dag. Isak meiddist í leik Liverpool við Inter í vikunni en um smávægileg meiðsli er að ræða. Það er þrátt fyrir það óvíst með þátttöku hans á morgun. Þá eru þeir Cody Gakpo og Wataru Endo frá og munu missa af næstu vikum samkvæmt Slot. Gakpo glímir við vöðvameiðsl en Endo er meiddur á ökkla. Conor Bradley mun ekki spila leikinn við Brighton vegna leikbanns en þá eru þeir Giovanni Leoni og Jeremie Frimpong áfram frá. Leoni spilar ekki meira á leiktíðinni en vonast er til að Frimpong spili fyrir árslok. Federico Chiesa getur tekið þátt á morgun eftir að hafa glímt við veikindi í vikunni, að sögn Slot. Leikur Liverpool og Brighton er klukkan 15:00 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport 2. Honum verður einnig fylgt eftir í Doc Zone á Sýn Sport. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Ólympíumeistari í bráðaaðgerð á hálsi Sport Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Íslenski boltinn Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Íslenski boltinn Sjáðu mark Kristins frá miðju og hin sem skiluðu sextíu milljónum í kassann Fótbolti Kærasta Haaland hefur fengið nóg Enski boltinn Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ Enski boltinn Freyr ekki hrifinn af „hrokafullum dómara“ Fótbolti Áminntir fyrir að drekka einn bjór: Sagðir drukknir og hafa tekið „Happy Gilmore-sveiflu“ Golf „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Íslenski boltinn Girti niður um liðsfélagann í markafagni Enski boltinn Fleiri fréttir Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Sjá meira