Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn

Kolo Touré entist ekki lengi í starfi hjá Wigan en þakkar fyrir það í dag. 
Kolo Touré segir það hina mestu lukku að hafa verið rekinn úr fyrsta aðalþjálfarastarfinu sem hann tók að sér, hjá Wigan Athletic. Brottreksturinn hafi leitt hann undir væng besta þjálfara heims.

Touré er aðstoðarmaður Pep Guardiola hjá Manchester City og sat í hans stað á blaðamannafundi liðsins í gær fyrir leikinn gegn Crystal Palace. Guardiola var fjarverandi af persónulegum ástæðum en mun standa á hliðarlínunni þegar leikurinn hefst á morgun.

Fílabeinsstrendingurinn og fyrrum leikmaður Arsenal, Liverpool, Manchester City og Celtic entist ekki nema þrjá mánuði þegar hann tók við Wigan tímabilið 2022-23 og tókst ekki að stýra liðinu til sigurs í sjö tilraunum.

„Þetta var það besta sem hefur komið fyrir mig, því ég glímdi líka við erfiðleika sem ég þurfti að yfirstíga þegar ég var leikmaður. Eins og áður en ég kom til Arsenal fór ég margoft á reynslu hjá öðrum liðum og mistókst“ sagði Touré þegar hann var spurður út í þjálfaraferilinn.

Bræðurnir Yaya og Kolo Toure spiluðu báðir fyrir Manchester City á sínum tíma. Mynd/Nordic Photos/Getty

„Núna er ég í frábæru starfi, með tveimur frábærum þjálfurum, að vinna fyrir eitt besta félag heims… Ég veit ekki hvað gerist í framtíðinni en þegar þú hefur prófað að vera aðalþjálfari langar þig auðvitað að gera það aftur, en ég nýt þess að læra og miðla líka minni reynslu“ sagði Touré einnig en hann og Pep Lijnders eru aðstoðarmenn Guardiola.

Þjálfarateymi City er vel mannað að mati Touré.Jean Catuffe/Getty Images

City fer inn í 16. umferð ensku úrvalsdeildarinnar tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal, en Touré segir einbeitingu liðsins ekki vera á Lundúnaliðinu.

„Við einbeitum okkur bara að okkur sjálfum. Við vitum hvað Arsenal er ótrúlega gott lið en þetta snýst allt um okkur sjálfa og hvað við getum gert. Við erum með besta þjálfara heims, að leggja sig allan fram alla daga. Ástríða hans fyrir leiknum, leikmönnum og þjálfurum vitum við að muni fleyta okkur langt“ sagði Touré, ósparsamur á stór orð í garð læriföður síns.

Manchester City heimsækir Crystal Palace á morgun klukkan 14:00. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport.

