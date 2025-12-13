Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Ágúst Orri Arnarson skrifar 13. desember 2025 11:08 Kolo Touré entist ekki lengi í starfi hjá Wigan en þakkar fyrir það í dag. Vísir/Getty Kolo Touré segir það hina mestu lukku að hafa verið rekinn úr fyrsta aðalþjálfarastarfinu sem hann tók að sér, hjá Wigan Athletic. Brottreksturinn hafi leitt hann undir væng besta þjálfara heims. Touré er aðstoðarmaður Pep Guardiola hjá Manchester City og sat í hans stað á blaðamannafundi liðsins í gær fyrir leikinn gegn Crystal Palace. Guardiola var fjarverandi af persónulegum ástæðum en mun standa á hliðarlínunni þegar leikurinn hefst á morgun. Fílabeinsstrendingurinn og fyrrum leikmaður Arsenal, Liverpool, Manchester City og Celtic entist ekki nema þrjá mánuði þegar hann tók við Wigan tímabilið 2022-23 og tókst ekki að stýra liðinu til sigurs í sjö tilraunum. „Þetta var það besta sem hefur komið fyrir mig, því ég glímdi líka við erfiðleika sem ég þurfti að yfirstíga þegar ég var leikmaður. Eins og áður en ég kom til Arsenal fór ég margoft á reynslu hjá öðrum liðum og mistókst“ sagði Touré þegar hann var spurður út í þjálfaraferilinn. Bræðurnir Yaya og Kolo Toure spiluðu báðir fyrir Manchester City á sínum tíma. Mynd/Nordic Photos/Getty „Núna er ég í frábæru starfi, með tveimur frábærum þjálfurum, að vinna fyrir eitt besta félag heims… Ég veit ekki hvað gerist í framtíðinni en þegar þú hefur prófað að vera aðalþjálfari langar þig auðvitað að gera það aftur, en ég nýt þess að læra og miðla líka minni reynslu“ sagði Touré einnig en hann og Pep Lijnders eru aðstoðarmenn Guardiola. Þjálfarateymi City er vel mannað að mati Touré.Jean Catuffe/Getty Images City fer inn í 16. umferð ensku úrvalsdeildarinnar tveimur stigum á eftir toppliði Arsenal, en Touré segir einbeitingu liðsins ekki vera á Lundúnaliðinu. „Við einbeitum okkur bara að okkur sjálfum. Við vitum hvað Arsenal er ótrúlega gott lið en þetta snýst allt um okkur sjálfa og hvað við getum gert. Við erum með besta þjálfara heims, að leggja sig allan fram alla daga. Ástríða hans fyrir leiknum, leikmönnum og þjálfurum vitum við að muni fleyta okkur langt“ sagði Touré, ósparsamur á stór orð í garð læriföður síns. Manchester City heimsækir Crystal Palace á morgun klukkan 14:00. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport. Enski boltinn Manchester City Mest lesið Indverjar brjáluðust út í Messi og brutust inn á völlinn Fótbolti Sakna Orra enn sárt og vandræðin aukast Fótbolti Kjartan Atli lætur af störfum eftir stærsta tap sögunnar Körfubolti Dýrmætur tími með börnunum áður en alvaran tekur við Fótbolti Spara margar milljónir vegna ráðningar Rúnars Handbolti Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Enski boltinn Fimmtugur og fúlskeggjaður Svíi stal senunni á HM Sport Stjarna Guðjóns fer varlega og mun ekki mæta Íslandi á EM Handbolti Körfuboltakvöld í áfalli yfir vörn Álftaness: „Bara kjánalegt að horfa á þetta“ Körfubolti Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Enski boltinn Fleiri fréttir Mesta heillaskref ferilsins að hafa verið rekinn Varalesturinn flæktist fyrir þýska tvíeykinu „Held að ég gæti ekki hætt í fótbolta“ Salah snýr aftur eftir sáttafundinn Isak tæpur og Gakpo frá Rooney var hótað lífláti eftir að hann fór til Man Utd Slot fundar með Salah í dag: „Mun ákvarða hver næstu skref verða“ „Liverpool hefði ekkert unnið ef það væri ekki fyrir Mo Salah“ Kærasta Haaland hefur fengið nóg Girti niður um liðsfélagann í markafagni Skuldir Man United nú meira en 127 milljarðar Tóku hetjuna með sér í Evrópuleikinn Af hverju spila ekki fleiri konur Fantasy? Býður Salah velkominn til Sádi-Arabíu Mjög hættulegur vítahringur að mati Arteta Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah „Ekki gleyma mér“ Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ „Hvað getur Slot gert?“ „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Sjá meira