Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Aron Guðmundsson skrifar 9. desember 2025 23:43 Samband Salah og Slot hefur séð betri daga Vísir/Getty Arne Slot, þjálfari Liverpool, spyr sig hvort Mohamed Salah sjálfur sé á því að hann hafi gert mistök eftir að hafa farið hamförum í viðtali á dögunum. Eins og við var að búast var hann spurður út í stöðu Salah eftir sigur gegn Inter Milan í kvöld en vildi heldur að spurningarnar snerust um þá leikmenn sem spiluðu leikinn. Liverpool vann 1-0 dramatískan útisigur gegn Inter Milan í kvöld og það án Mohamed Salah sem var skilinn eftir utan hóps í kjölfar viðtals sem hann veitti blaðamönnum eftir að hafa verið ónotaður varamaður í jafntefli Liverpool gegn Leeds United um síðastliðna helgi. Salah, eins og frægt er orðið, lét gamminn geisa í viðtalinu, talaði um að verið væri að gera sig að blóraböggli fyrir slæmu gengi Liverpool upp á síðkastið og sagði samband sitt og Arne Slot, þjálfara liðsins, nær orðið að engu. Í viðtölum eftir sigurleikinn í kvöld var Slot spurður út í Salah og hvort atburðarás síðustu daga hefði haft áhrif á leikmenn Liverpool. „Auðvitað hefur mikið verið sagt í tenglum við þetta mál og ég tel að það muni alltaf hafa áhrif á liðið,“ sagði Slot í viðtali eftir sigur gegn Inter Milan í kvöld sem hefði helst viljað að umræðan eftir leik tengdist þeim leikmönnum sem spiluðu leik kvöldsins. „Ég get vel skilið það þegar að ég mæti á næsta blaðamannafund á föstudaginn kemur að allar spurningarnar þar snúist um Mohamed Salah. Ég tel hins vegar að þessir leikmenn sem spiluðu hér í kvöld verðskuldi að það sé talað um þá.“ Allir geri mistök á einhverjum tímapunkti í sínu lífi. „En telur leikmaðurinn (Salah) að hann hafi gert mistök? Þá er næsta spurning sú hver eigi nú að eiga frumkvæði að næsta skrefi. Á það að koma frá mér eða honum? Það er önnur spurning sem þarf að svara. En eins og ég segi ætti fókusinn að vera á leikmönnunum hér í kvöld, eins og Virgil van Dijk því stuðningsmennirnir eru hér að syngja lag um hann.“ Mest lesið Dramatískur sigur Liverpool án Salah Fótbolti Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Fótbolti Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn Fótbolti „Hortugasta klapp sem ég hef séð“ Körfubolti Kristín á sjötugsaldri og enn að bæta sig: „Amma Iron man“ Sport Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Íslenski boltinn Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Enski boltinn Söguleg frammistaða á Extra-leikunum: „Ég get ekki svekkt mig á þessu“ Körfubolti Fleiri fréttir Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Ofsótt af milljarðamæringi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester Slot: „Hef ekki hugmynd hvort Salah hafi spilað sinn síðasta leik fyrir Liverpool“ Barton dæmdur í hálfs árs fangelsi Salah ekki með Liverpool til Ítalíu Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Scholes segir félagið eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn Sjá meira