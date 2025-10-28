Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Valur Páll Eiríksson skrifar 28. október 2025 09:31 Myndin er úr safni en snjómagnið er ekki minna í dag. Vísir/Vilhelm Eftirlitsaðilar Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, munu funda klukkan 10:30 með dómurum leiks Íslands og Norður-Írlands, auk forráðamanna knattspyrnusambanda ríkjanna, vegna fyrirhugaðs leiks kvöldsins í Þjóðadeild kvenna í fótbolta á Laugardalsvelli. Leikur liðanna á að hefjast klukkan 18:00 í kvöld en ljóst er að aðstæður eru vart boðlegar eins og sakir standa. Um er að ræða reglulegan fund sem ávallt er haldinn á morgni leikdags og því hluti af hefðbundnu regluverki UEFA. RÚV greindi fyrst frá. Laugardalsvöllur er hins vegar snævi þakinn líkt og höfuðborgarsvæðið allt og ljóst að ráðast þarf í töluverðar aðgerðir svo leikur kvöldsins geti farið fram. Sér í lagi þar sem ekki er útlit fyrir að snjókomunni sloti í bráð. Rætt var við Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóra Laugardalsvallar, í Sportpakka gærkvöldsins. Hann sagði starfsfólk vallarins vera undirbúið fyrir snjókomuna, að ráðist yrði í að moka völlinn og vonast þá til að nýtt undirhitakerfi undir leikfletinum gæti hjálpað til. Stefnt er á að leikurinn fari fram klukkan 18:00 í kvöld en að líkindum fæst ekki skýrari mynd fyrr en eftir fundinn klukkan 10:30. Landslið kvenna í fótbolta Laugardalsvöllur KSÍ UEFA Veður Mest lesið Fær þrjár milljónir á dag næstu sex árin fyrir að gera ekkert Sport Elsta konan til klára Járnkarlinn Sport Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Fótbolti Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Enski boltinn Nýi íþróttastjóri Kjartans stal mörgæs og endaði í fangelsi í Singapúr Fótbolti Brendan Rodgers sagði starfinu sínu lausu eftir ásakanir Fótbolti Tyrkneska sambandið segir dómara hafa veðjað á þúsundir leikja Fótbolti Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Enski boltinn Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Enski boltinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Enski boltinn Fleiri fréttir Stöðufundur í Laugardal klukkan 10:30 Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Nýi íþróttastjóri Kjartans stal mörgæs og endaði í fangelsi í Singapúr Tyrkneska sambandið segir dómara hafa veðjað á þúsundir leikja Brendan Rodgers sagði starfinu sínu lausu eftir ásakanir Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Fyrirliði Real Madríd þarf að fara í aðgerð á hné Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Markaóður Stefán Ingi eftirsóttur Öllu búin skildi snjóspáin raungerast „Eitthvað sem við erum óvanar eftir Þjóðadeildina“ Heimir kynntur til leiks í Árbænum Danir heiðra Michael Laudrup De Bruyne verður lengi frá Túfa rekinn frá Val Fyrrum markmannsþjálfari Liverpool látinn Juventus rak þjálfarann eftir aðeins sjö mánuði „Mikilvægt fyrir hópinn að fá þessa sigurtilfinningu“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Blaðamannafundur KSÍ: Þorsteinn og Glódís sátu fyrir svörum Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Kennir Carvajal um lætin eftir El Clasico Setja fjórtán milljarða í kvennadeildina Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu „Þolinmæðisverk á móti liði eins og Norður-Írlandi“ Sjá meira