Rúmir 800 dagar síðan Man Utd var síðast fyrir ofan Liverpool Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 26. október 2025 09:29 Bryan Mbeumo skoraði fyrsta mark leiksins þegar Manchester United heimsótti Liverpool á dögunum. Michael Regan/Getty Images Eftir erfiða byrjun undir stjórn Ruben Amorim virðast Rauðu djöflarnir í Manchester United loksins vera að komast á gott skrið í ensku úrvalsdeildinni. United átti afleitt síðasta tímabil þar sem liðið endaði í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Margir veltu fyrir sér hversu lengi nýráðinn Ruben Amorim fengi að hanga í starfi, en stjórn félagsins ákvað að halda tryggð við Portúgalann. Tímabilið sem nú er tiltölulega nýhafið fór heldur ekki vel af stað hjá liðinu, þrátt fyrir miklar styrkingar í sumarglugganum. Nú virðist liðið hins vegar vera að komast á beinu brautina og United hefur unnið þrjá deildarleiki í röð og fjóra af síðustu fimm. Hins vegar hefur hallað undan fæti hjá erkifjendum þeirra, Englandsmeisturum Liverpool. Bítlaborgarliðið varð Englandsmeistari á fyrsta tímabili Arne Slot við stjórnvölin og vann fyrstu fimm deildarleiki tímabilsins. Nú hefur Liverpool hins vegar tapað fjórum deildarleikjum í röð og margir stuðningsmenn liðsins klóra sér í höfðinu yfir genginu. Eftir 4-2 sigur United gegn Brighton í gær, og 3-2 tap Liverpool gegn Brentford, situr United í fjórða sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 16 stig eftir níu leiki, einu stigi meira en Liverpool sem situr í sjötta sæti. Þetta er í fyrsta skipti sem Manchester United endar umferð í ensku úrvalsdeildinni í sæti fyrir ofan Liverpool síðan eftir fyrstu umferð tímabilsins 2023-2024. Í gær, þegar leikjum liðanna lauk, voru því 804 dagar frá því að United var síðast fyrir ofan Liverpool í lok umferðar í ensku úrvalsdeildinni. Enski boltinn Mest lesið Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Fótbolti Landsliðskonan á von á barni Fótbolti Sjáðu mörkin sem björguðu KR og felldu Vestra og Aftureldingu Fótbolti Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fótbolti Tilþrifin: Varin skot og ótrúlegar körfur Valsmanna Körfubolti Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Enski boltinn Dagskráin í dag: Enski boltinn og úrslitaleikur um Evrópusæti í Bestu Sport Norris á ráspól og forysta Piastri í hættu Formúla 1 „Þetta er næstum því of gott til þess að vera satt“ Sport „Það er spurning fyrir stjórnina“ Sport Fleiri fréttir Sjáðu mörkin sem björguðu KR og felldu Vestra og Aftureldingu Landsliðskonan á von á barni Bjórinn gefins og Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir Víkingum Lögreglan hafi mætt og stöðvað bjórsölu: „Væntanlega til að bjarga mannslífum“ Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Napoli á toppinn eftir sigur í toppslag „Framtíðin er björt hérna á Skaganum“ „Förum eitt skref til baka en tökum svo tvö fram á við“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Andri Lucas tryggði Blackburn þrjú stig í endurkomusigri Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle FH - Fram: 3-4 | Þrenna Sigurðar Bjarts dugði skammt Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Mikael kom Djurgården á bragðið í stórsigri Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Leikurinn mikilvægi verður í Akraneshöllinni Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? Messi skoraði tvö eftir að hafa fengið enn einn gullskóinn Afar stolt eftir tapið gegn Íslandi „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Freyr á erfitt með að lýsa ógleymanlegu kvöldi Leeds afgreiddi West Ham Uppgjörið: N-Írland - Ísland 0-2 | Varnarjaxlarnir tryggðu sigur Belgarnir hennar Betu fengu skell Byrjunarlið Íslands: Ein breyting frá lokaleiknum á EM en ekkert óvænt Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum Sjá meira