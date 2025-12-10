Ólafur Jóhannesson talar um tíma sinn sem landsliðsþjálfari í nýrri ævisögu sinni sem kemur nú út fyrir jólin. Þar á meðal ræðir hann meðal annars um menninguna í íslenska karlalandsliðinu á þessum tíma.
Ólafur tók við landsliðinu af Eyjólfi Sverrissyni og ræðir þennan tíma í kaflanum „Lygilegar afsakanir og meint agaleysi“.
Út er komin ævisaga knattspyrnuþjálfarans Ólafs Jóhannessonar. Bókin: Óli Jó – fótboltasaga, er rituð af Ingva Þór Sæmundssyni íþróttafréttamanni og í henni segir Ólafur sína sögu, þar á meðal frá því að hann var landsliðsþjálfari árin 2007 til 2011.
Ólafur, sem kom víða við á sínum ferli og gerði FH meðal annars að stórveldi, segir sögu sína á fádæma skemmtilegan og beinskeyttan hátt í bókinni og hann fer einnig vel yfir árin sín sem landsliðsþjálfari þar sem margir af leikmönnum sem mynduðu gullkynslóðina stigu sín fyrstu spor. Þegar hann tók við liðinu stefndi hins vegar í kynslóðarskipti.
„Þegar við tókum við landsliðinu voru nokkrir eldri leikmenn búnir að vera þar nokkuð lengi og gengu nánast að því vísu að vera valdir,“ segir Ólafur í bókinni og kemur með eitt sláandi dæmi þar sem barnaafmæli truflaði landsliðsverkefni.
„Eitt sinn valdi ég leikmann sem sagðist ekki komast í viðkomandi leik því sonur hans átti afmæli og konan hans treysti sér ekki til að halda ein upp á það. En hann sagðist koma í næsta leik. Hann var bara vanur því að vera valinn. Sami leikmaður gat líka einu sinni ekki talað við mig þegar ég kom út til hans því hann þurfti að fara í ísbað,“ sagði Ólafur.
„Einn var einu sinni ekki valinn og sagðist vera búinn að reikna með því að koma heim til Íslands í frí. Hann spurði samt hvort við gætum ekki valið hann svo hann kæmist til Íslands. Hann ætlaði þá að fá frí frá félagsliðinu sínu. Viðhorfið var svona hjá nokkrum leikmönnum og mér fannst það ekki alltaf rétt,“ sagði Ólafur.
„Okkur fannst stundum eins og menn væru bara að koma í landsliðsverkefni af vana. Af þessum eldri leikmönnum sem ég var með fannst mér Hemmi [Hermann Hreiðarsson] og Heiðar Helguson alltaf traustir. Þeir lögðu sig alltaf hundrað prósent fram og voru ávallt klárir. Nokkrir af þessum eldri leikmönnum voru frábærir karakterar og ég held að það hafi líka hjálpað þessum yngri strákum. Ég er ekkert viss um að svona karakterar séu til í fótboltanum í dag. Hann er allt öðruvísi en hann var á þessum árum, þannig að ég held að það hafi verið gott fyrir þessa stráka að hafa með þessa eldri leikmenn. Hemmi lamdi þá og alls konar en ég held að það hafi styrkt þá,“ sagði Ólafur.
Ólafur Jóhannesson og Ingvi Þór Sæmundsson ætla að fagna útgáfu bókarinnar, Óli Jó – fótboltasaga, í kvöld klukkan 17.00 í Golfskálanum Keili í Hafnarfirði. Þar verður bókin kynnt frekar og eintök verða til sölu og til áritunar.