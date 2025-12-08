Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Aron Guðmundsson skrifar 8. desember 2025 13:31 Óvissa er uppi um framtíð Mohamed Salah hja Liverpool. Visir/Getty Leikmenn Liverpool bjuggust við því að Mohamed Salah myndi tjá sig um stöðu sína hjá félaginu eftir að hafa verið ónotaður varamaður gegn Leeds United um komandi helgi. Það kom stjórnendum Liverpool hins vegar á óvart hversu harðorður Salah var um samband sitt við þjálfarann Arne Slot. Salah, sem er einn af bestu leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar lét gamminn geisa eftir að hafa verið ónotaður varamaður í leik gegn Leeds United um helgina sem lauk með 3-3 jafntefli. Salah, sem hefur verið prímusmótor í liði Liverpool undanfarin ár, hefur byrjað síðustu þrjá leiki Liverpool á bekknum. Á viðtalssvæði Elland Road, heimavallar Leeds, eftir leikinn um helgina gaf Salah sér góðan tíma með blaðamönnum sem er nokkuð ólíkt honum. Fljótt kom í ljós að um ekkert eðlilegt viðtal var að ræða. Salah sagði að verið væri að henda sér undir rútuna og að einhver hjá félaginu vildi ekki hafa hann þar. Þá lýsti hann því hvernig samband sitt og Arne Slot væri brostið. Það kom helstu stjórnendum Liverpool ekki á óvart að Salah hefði ákveðið að ræða sina stöðu við blaðamenn eftir leikinn gegn Leeds United um nýliðna helgi. En það hversu hörðum orðum hann fór um félagið og þjálfarann Arne Slot, kom þeim mjög á óvart The Athletic segir einhverja leikmenn Liverpool hafa strax búist við þessu frá Egyptanum því hegðun hans degi fyrir leik hafði breyst frá því sem vanalegt er eftir að Slot tilkynnti Salah að hann yrði ekki í byrjunarliðinu gegn Leeds United. Þrátt fyrir fjaðrafok undanfarinna daga og slæm úrslit bera eigendur Liverpool enn fullt traust til Arne Slot og er litið á stöðu Salah, sem hefur verið varamaður í undanförnum leikjum, sem tímabundna en ekki á þá leið að hann hafi misst sæti sitt í byrjunarliðinu til frambúðar. Salah er á leið á Afríkumótið með Egyptalandi eftir komandi leik Liverpool gegn Brighton um næstu helgi og eru uppi vangaveltur um framtíð hans hjá félaginu. Fari svo að Liverpool reyni að losa sig við hann í janúar, þegar félagsskiptaglugginn opnar á nýjan leik, er vitað af áhuga liða í sádíarabísku deildinni sem og MLS deildinni í Bandaríkjunum. Enski boltinn Mest lesið Albert svaraði eftir að hafa verið sakaður um hugleysi Fótbolti Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull Íslenski boltinn „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Enski boltinn Dæmd í fjögurra ára fangelsi Fótbolti Þriggja ára strákur setti heimsmet í skák Sport „Ég myndi bróka hann inn í klefa“ Körfubolti Langhlauparar í meiri hættu að fá krabbamein Sport Búist við að Salah verði hent úr hóp Enski boltinn Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Enski boltinn „Hortugasta klapp sem ég hef séð“ Körfubolti Fleiri fréttir Kom stjórnendum Liverpool á óvart hversu harðorður Salah var Goðsögn Manchester United segir að félagið sé að eyðileggja Mainoo Búist við að Salah verði hent úr hóp Salah-málið farið að minna mikið á þegar Ronaldo yfirgaf Man Utd „Hann er með einhverjar Ibiza-myndir af Slot“ Sjáðu markið sem West Ham-menn sáu tvær ástæður til að dæma af Beðið eftir blaðamannafundi Slot í dag: Er einhver leið til baka fyrir Salah? Landsliðsmaður handtekinn í London Sér bara eina leið fyrir Salah: „Komi og biðjist innilega afsökunar“ Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Hádramatík í lokin á Villa Park Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Hislop með krabbamein Sjá meira