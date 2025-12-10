Fanndís leggur skóna á hilluna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. desember 2025 13:11 Fanndís Friðriksdóttir fagnar marki sínu á EM 2017 sem er eitt flottasta mark sem Ísland hefur skorað á stórmóti. Vísir/Getty Fanndís Friðriksdóttir gaf það út á samfélagsmiðlum sínum í dag að hún hefði ákveðið að setja fótboltaskóna sína upp á hillu. Vitað var að Fanndís yrði ekki áfram hjá Val en nú er ljóst að hún fer ekki í annað félag heldur segir þetta gott. „Takk fyrir mig fótbolti. Sigrar-Töp og allt það en það sem situr eftir er allt fólkið. Þakklát og stolt af ferlinum, tek frelsinu fagnandi,“ skrifaði Fanndís á samfélagsmiðla. Fanndís hefur verið lengi í hópi bestu knattspyrnukvenna landsins og er aðeins ein af þrettán sem hefur náð að spila hundrað A-landsleiki fyrir Ísland. Fanndís skoraði 17 mörk í 110 landsleikjum á ferlinum. Hún er sú níunda leikjahæsta og sú níunda markahæsta í sögunni. Fanndís lék síðustu sjö ár tímabilsins í Val, alls sex tímabil en hún var í barneignafríi eitt sumarið. Lengst af lék hún þó með Breiðabliki auk þess að spila sem atvinnumaður í Noregi, Frakklandi og í Ástralíu. Fanndís var með 8 mörk í 23 leikjum í Bestu deild kvenna síðasta sumar. Hún endar því ferilinn sinn með 129 mörk í 278 leikjum í efstu deild. Hún varð fimm sinnum Íslandsmeistari og þrisvar sinnum bikarmeistari á ferlinum. Fanndís er í ellefta sæti yfir markahæstu leikmenn efstu deildar kvenna frá upphafi en hún er sú þriðja markahæsta hjá Blikum í efstu deild. View this post on Instagram A post shared by Fanndís Friðriksdóttir (@fanndis90) Landslið kvenna í fótbolta Besta deild kvenna Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Fótbolti Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Enski boltinn „Ekki gleyma mér“ Enski boltinn „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Komið á óvart með glæsilegu mömmuherbergi Henry ekki hrifinn af hegðun Arsenal-manna í leikslok Fanndís leggur skóna á hilluna Sádi-arabísk félög sögð vilja kaupa Mo Salah Svona var fundur Blika fyrir slaginn mikilvæga „Ekki gleyma mér“ Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Sjáðu fullkomna þrennu Söndru Maríu „Hvað getur Slot gert?“ Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Lögregla með rassíu hjá argentínska sambandinu Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Öruggur sigur Tottenham og markaveisla í Hollandi Chelsea glutraði niður forystu og tapaði Kounde kveikti í endurkomu Börsunga Dramatískur sigur Liverpool án Salah Bæjarar lentu undir en komu til baka Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn „Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“ Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ Sjá meira