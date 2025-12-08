Dregið í enska bikarnum: Mávarnir fljúga til Manchester

Dregið var í 3. umferð ensku bikarkeppninnar í fótbolta í kvöld. Manchester United fær verðugt verkefni.
United dróst gegn Brighton sem er í 7. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Liverpool mætir C-deildarliði Barnsley á heimavelli. Barnsley hefur unnið síðustu tvo leiki sína á Anfield, 1997 og 2008.
Topplið ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, etur kappi við Portsmouth sem er í fallsæti í B-deildinni.
Bikarmeistarar Crystal Palace hefja titilvörnina gegn utandeildarliði Macclesfield.
Tottenham og Aston Villa eigast við á heimavelli Spurs, Manchester City tekur á móti Exeter City, sem vermir 20. sæti C-deildarinnar, og Chelsea mætir Charlton Athletic á útivelli.
The draw for the #EmiratesFACup third round proper is complete 🏆🚨🔗 https://t.co/4nnCcS2644 pic.twitter.com/xdMr8DcoA7— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 8, 2025
Leikirnir í 3. umferð ensku bikarkeppninnar fara fram aðra helgina í næsta mánuði.