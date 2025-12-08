Þetta hlýtur að koma til greina sem eitt af sprengifimustu viðtölum ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Viðtal norska blaðamannsins við Mohamed Salah um helgina hefur búið til hálfgerða borgarastyrjöld innan herbúða Englandsmeistara Liverpool.
Egyptinn, sem er að öllum líkindum einn af bestu leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar, jók heldur betur þrýstinginn á knattspyrnustjórann Arne Slot eftir að hafa setið á varamannabekknum þriðja leikinn í röð þegar Liverpool missti niður forystu tvisvar í 3-3 jafntefli gegn Leeds í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Fullyrðingar á borð við að honum hefði verið „hent undir rútuna“ og að „einhver vildi hann ekki hjá félaginu“ voru líklega það síðasta sem Slot vildi heyra í fjölmiðlum, sérstaklega eftir slakt gengi sem skilur meistarana eftir í níunda sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
En hvað tekur nú við hjá Salah hjá Liverpool? Þessi 33 ára gamli leikmaður skrifaði aðeins undir nýjan tveggja ára samning í apríl en viðurkenndi á laugardag að hann væri óviss um hvort hann hefði spilað sinn síðasta leik fyrir félagið. Breska ríkisútvarpið velti því fyrir sér hvað gerist næst hjá leikmanninum sem hefur skorað 250 mörk í 420 leikjum fyrir Liverpool.
Salah talar sjaldan við fjölmiðla en þegar hann gerir það er það yfirleitt vegna þess að hann hefur eitthvað mikilvægt að segja. Þegar blaðamenn nálguðust hann á blandaða svæðinu á Elland Road var hann skýr með að hann vildi tala við þá. Óljóst er hvort þetta var gert í fljótfærni vegna gremju eða hvort það var úthugsaðra.
Aðdáendur Liverpool og fótboltaheimurinn almennt munu bíða með öndina í hálsinum eftir næsta kafla. Þeir þurfa ekki að bíða lengi því dagurinn í dag verður líklega lykildagur.
Liverpool á að vera með opna æfingu í dag fyrir mikilvægan leik í Meistaradeildinni gegn Internazionale frá Mílanó á þriðjudag. Öll augu munu beinast að því hvort Salah mæti. Síðan er búist við að Slot tali við fjölmiðla í kvöld og fær þar örugglega margar spurningar um samband hans og Mo Salah.
Kom viðtalið honum á óvart? Er einhver leið til baka fyrir Salah? Er hann enn í áætlunum hans fyrir þriðjudagskvöldið? Allt spurningar sem Slot verður að svara í Mílanó í kvöld.
Degi síðar mætir Liverpool Inter og leitar að sigri til að koma sér aftur í efstu átta sætin í Meistaradeildinni – en verður Salah með?
Englandsmeistararnir mæta síðan Brighton á Anfield á laugardag, sem á að vera síðasti leikur Salah áður en hann fer til móts við egypska landsliðið á mánudag eftir viku þar sem Afríkukeppnin er næst á dagskrá hjá honum.
Hvort Salah verði yfirhöfuð á Anfield er nú óvíst og ef svo er yrðu viðbrögð stuðningsmanna við reiðikasti hans mjög áhugaverð. Hvað sem gerist, þá finnst manni að næstu sjö dagar verði mjög afdrifaríkir varðandi framtíð hans hjá Liverpool.