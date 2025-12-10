Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. desember 2025 12:00 Guðmundur Benediktsson var að missa röddina þegar mörkin duttu inn hvert á fætur öðru. Vísir/Anton Brink Það er mikið líf og fjör hjá Guðmundi Benediktssyni og sérfræðingum hans í Meistaradeildinni og gærkvöldið var engin undantekning. Það rigndi inn mörkum allt kvöldið og þeir fengu að vanda fullt af atvikum til þess að smjatta á. Það var þó um tíma að þeir fengu hreinlega of mikið af því góða. Svo ótrúlega vildi til að það komu mörk úr mjög mörgum leikjum á nánast sama tíma þannig að þeir fóru úr marki í mark í mark og svo framvegis. Klippa: Sannkölluð markamínúta í Meistaradeildarmessunni „Hvað er að gerast hérna. Meira, meira, meira,“ sagði Albert Brynjar Ingason þegar hvert markið á fætur öðru datt inn. „Ekki fleiri mörk,“ sagði Gummi Ben á endanum nánast að missa röddina í öllum æsingnum. „Þetta var alvöru markamínúta,“ sagði Albert. „Við þurfum aðeins að róa okkur hérna,“ sagði Kjartan Henry Finnbogason. Hér fyrir ofan má sjá þessa mögnuðu markamínútu í Meistaradeildarmessunni í gær. Messan er síðan að sjálfsögðu aftur á dagskrá í kvöld þegar sjöttu umferð Meistaradeildarinnar lýkur með fullt af flottum leikjum. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Enski boltinn Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein Fótbolti Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Enski boltinn Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni Fótbolti Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Enski boltinn Ofsótt af milljarðamæringi Enski boltinn Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Enski boltinn „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Íslenski boltinn Spilaði dauðadrukkinn í átta leikjum Sport „Hvað getur Slot gert?“ Enski boltinn Fleiri fréttir Aðeins of mikið af því góða fyrir Gumma Ben og félaga í Messunni í gær Þrír sem Jökull þolir ekki: „Hann er algjört gerpi“ Sjáðu fullkomna þrennu Söndru Maríu „Hvað getur Slot gert?“ Komst ekki í landsleik af því að konan treysti sér ekki til að halda afmæli ein „Endanlegt ippon fyrir Slot“ Sjáðu vítadóminn sem bjargaði Liverpool og mörk úr Meistaradeildinni „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Lögregla með rassíu hjá argentínska sambandinu Ráðleggur leikmanni United að hætta sóa tíma sínum þar Slot hugsi: Spyr hvort Salah telji sig hafa gert mistök Stefán Teitur spilaði í jafntefli gegn toppliðinu Öruggur sigur Tottenham og markaveisla í Hollandi Chelsea glutraði niður forystu og tapaði Kounde kveikti í endurkomu Börsunga Dramatískur sigur Liverpool án Salah Bæjarar lentu undir en komu til baka Saka forseta FIFA um ítrekuð brot og fara fram á rannsókn „Þegar kemur að mér fer fólk alltaf aðeins yfir strikið“ Bestu mörkin í desember 2006 verða vart toppuð: Scholes, Essien og Taylor Einvígi Mbappé og Haaland í hættu Luke Littler fagnaði vel meðal stuðningsmanna Man. United Einmanalegt hjá Salah í ræktinni Alisson um Salah: „Afleiðing þess sem hann gerði“ „Hinn íslenski Harry Kane“ Brassar að gera sömu mistökin og áður með að fá ekki leik við Ísland Ofsótt af milljarðamæringi Fótboltamenn í gæsluvarðhaldi Sjáðu öll Manchester United-mörkin á Molineux í gær Carragher: „Ef Salah reynir að henda félaginu mínu undir rútuna veð ég í hann“ Sjá meira