Enski boltinn

Búist við að Salah verði hent úr hóp

Aron Guðmundsson skrifar
Mohamed Salah í leik með Liverpool. 
Mohamed Salah í leik með Liverpool.  Vísir/Getty

Búist er við því að Mohamed Salah ferðist ekki með Liverpool yfir til Ítalíu í dag og verði ekki í hóp á morgun er liðið mætir Inter Milan í Meistaradeildinni. 

Það er David Ornstein hjá The Athletic sem greinir frá þessu núna í hádeginu og hafa fleiri miðlar ytra sömu sögu að segja í framhaldinu.

Þar segir hann að lokaákvörðun í málinu liggi hjá Richard Hughes, yfirmanni knattspyrnumála hjá Liverpool. 

Viðtal sem Salah veitti eftir leik gegn Leeds United um helgina hefur valdið fjaðrafoki. Þar var Egyptinn ónotaður varamaður og sagðist vera gerður að blóraböggli fyrir slæmu gengi liðsins en Salah hefur verið á meðal varamanna Liverpool í síðustu þremur leikjum. 

Enn fremur sagði Salah að samband sitt við þjálfarann Arne Slot væri brostið. 

Salah æfði með Liverpool núna í hádeginu áður en liðið flýgur yfir til Mílanó, ekki er þó búist við því að hann verði í þeirri vél. 

Leikur Inter Milan og Liverpool í Meistaradeild Evrópu fer fram annað kvöld klukkan átta og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Viaplay.

