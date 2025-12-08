Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Úlfarnir lítil fyrir­staða fyrir Rauðu djöflana

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Bruno Fernandes skoraði tvö mörk og lagði upp eitt gegn Wolves.
Bruno Fernandes skoraði tvö mörk og lagði upp eitt gegn Wolves. getty/Nick Potts

Manchester United er komið upp í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir öruggan sigur á botnliði Wolves í kvöld, 1-4.

United var mun sterkari aðilinn í leiknum en staðan í hálfleik var jöfn, 1-1, eftir að Jean-Ricner Bellagarde jafnaði í uppbótartíma fyrri hálfleiks. 

Bruno Fernandes hafði komið gestunum yfir á 25. mínútu eftir slæm mistök í vörn heimamanna.

United byrjaði seinni hálfleikinn af miklum krafti og á 51. mínútu náði liðið forystunni á ný þegar Bryan Mbeumo skoraði af stuttu færi eftir sendingu Diogos Dalot.

Á 62. mínútu átti Fernandes góða sendingu inn fyrir vörn Úlfana á Mason Mount sem skoraði sitt annað mark í síðustu þremur leikjum.

Átta mínútum fyrir leikslok gerði Fernandes svo annað mark sitt og fjórða mark United úr vítaspyrnu sem dæmd var á Yerson Mosquera fyrir að handleika boltann inni í teig.

United er nú með 25 stig í 6. sæti deildarinnar en Wolves er rótfast við botninn með sín tvö stig. Úlfarnir eru þrettán stigum frá öruggu sæti og hafa aðeins skorað átta mörk í fimmtán leikjum.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið