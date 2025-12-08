Úlfarnir lítil fyrirstaða fyrir Rauðu djöflana Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. desember 2025 21:55 Bruno Fernandes skoraði tvö mörk og lagði upp eitt gegn Wolves. getty/Nick Potts Manchester United er komið upp í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar eftir öruggan sigur á botnliði Wolves í kvöld, 1-4. United var mun sterkari aðilinn í leiknum en staðan í hálfleik var jöfn, 1-1, eftir að Jean-Ricner Bellagarde jafnaði í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Bruno Fernandes hafði komið gestunum yfir á 25. mínútu eftir slæm mistök í vörn heimamanna. United byrjaði seinni hálfleikinn af miklum krafti og á 51. mínútu náði liðið forystunni á ný þegar Bryan Mbeumo skoraði af stuttu færi eftir sendingu Diogos Dalot. Á 62. mínútu átti Fernandes góða sendingu inn fyrir vörn Úlfana á Mason Mount sem skoraði sitt annað mark í síðustu þremur leikjum. Átta mínútum fyrir leikslok gerði Fernandes svo annað mark sitt og fjórða mark United úr vítaspyrnu sem dæmd var á Yerson Mosquera fyrir að handleika boltann inni í teig. United er nú með 25 stig í 6. sæti deildarinnar en Wolves er rótfast við botninn með sín tvö stig. Úlfarnir eru þrettán stigum frá öruggu sæti og hafa aðeins skorað átta mörk í fimmtán leikjum. Enski boltinn