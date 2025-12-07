Guéhi hetjan og Palace upp í fjórða sæti

Fyrirliðinn Marc Guéhi kom Crystal Palace til bjargar í Lundúnaslagnum við Fulham á Craven Cottage í dag, með sigurmarki í lokin. Þar með situr Palace í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Guéhi skoraði með skalla af nærstöng eftir hornspyrnu Yéremy Pino, þegar örfáar mínútur voru eftir af leiknum, og tryggði Palace 2-1 sigur.
Palace hafði áður komist yfir á 20. mínútu þegar Eddie Nketiah skoraði með góðu skoti eftir ljómandi gott spil og stoðsendingu Adam Wharton.
Heimamenn jöfnuðu hins vegar með frábæru utanfótarskoti Harry Wilson á 38. mínútu, eftir þríhyrningsspil við Raúl Jiménez.
Emile Smith Rowe virtist svo hafa komið Fulham yfir á 55. mínútu en markið var dæmt af vegna afskaplega tæprar rangstöðu.
Þess í stað fann Palace sigurmarkið og og komst þar með upp fyrir Chelsea og Everton í 4. sæti deildarinnar, með 26 stig eftir 15 leiki.
Palace er stigi á undan Chelsea en fjórum stigum á eftir Aston Villa sem er í 3. sæti. Næsti leikur Palace er svo við liðið í 2. sæti, Manchester City, á heimavelli eftir viku en fimm stig skilja liðin að í toppbaráttunni fyrir þann leik. Fulham er í 15. sæti með 17 stig.