Snjó hefur kyngt niður á norðan- og austanverðu landinu og þar á meðal á Akureyri. Fótboltaleikur var færður inn og bið í dekkjaskipti telur klukkustundir.
Skapti Hallgrímsson, ritstjóri Akureyri.net, var á línunni frá Lystigarðnum í kvöldfréttum. Hann segir fallinn snjó hafa mælst tuttugu sentímetra í morgun.
„Ég myndi ekki segja að það sé allt á kafi en það er töluverður snjór í bænum, fallegt um að litast.“
Hann lýsir löngum röðum og allt að þriggja klukkustunda bið í dekkjaskipti í bænum síðustu daga. Þá séu menn farnir að dusta rykið af skíðunum sínum.
Skapti tók eftirfarandi myndir í dag, en óhætt er að segja að jólalegt sé um að litast þrátt fyrir að enn séu rúmir tveir mánuðir til jóla.
Leikur KA og PAOK í Evrópukeppni unglingaliða hefur verið færður í Bogann á Akureyri vegna snjóþunga. Aðstæðurnar þóttu ekki boðlegar og UEFA færði leikinn inn.