Komst ekki á toppinn og bótakröfunni hafnað Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. desember 2025 23:13 Skjótt skipast veður á hæsta tindi Íslands. Vísir/RAX Ferðamaður fær ekki skaðabætur eftir að gönguferð upp á Hvannadalshnjúk var snúið við skammt undan tindinum vegna veðurs. Hann krafðist rúmlega 400 þúsund króna en kærunefnd vöru- og þjónustukaupa féllst ekki á sjónarmið hans. Hann hafði bókað ferðina „Hvannadalshnjúkur – Iceland’s highest summit“ hjá ónefndu ferðaþjónustufyrirtæki í júní 2024 og greitt fyrir hana 400 evrur. Ferðinni var svo aflýst degi fyrir brottför vegna veðurs. Honum var þá endurgreitt andvirði ferðarinnar og fékk hann sömuleiðis inneignarmiða. Hann nýtti þann miða til að bóka nýja ferð í maí 2025. Seinagangur og hvíldarpásur Ferðin sem hann bókaði þá fór fram samkvæmt áætlun en henni fann ferðamaðurinn ýmislegt til foráttu. Hann vísaði til þess að í lýsingu ferðarinnar hefði verið tiltekinn brottfarartími en svo hafði ekki verið lagt af stað fyrr en klukkutíma seinna. Maðurinn taldi þessa óþörfu töf hafa leitt til þess að sá tímarammi sem hópurinn hafði til að ná á topp Hvannadalshnjúks hefði minnkað verulega. Sömuleiðis sagði hann nokkra þátttakendur í ferðinni ekki hafa haft neina reynslu af fjallaklifri sem hafði að hans sögn neikvæð áhrif á framgang ferðarinnar og öryggi annarra þátttakenda. Sökum tíðra hvíldarpása á leiðinni hafi ferðin gengið verulega hægt og sömuleiðis hafi þátttakendum ekki verið veittar nægjanlegar upplýsingar um það hve krefjandi ferð væri um að ræða. Kornið sem fyllti svo mælinn, að sögn ferðamannsins, var ákvörðun leiðsögumannsins um að hverfa frá því að fara á toppinn og snúa við þegar stutt var eftir á áfangastað. Skýringar leiðsögumannsins hafi sömuleiðis verið misvísandi og aðrir gönguhópar sem lögðu af stað fyrr hafi komist á tindinn farsællega. Maðurinn kvaðst hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þjónustu fyrirtækisins og krafðist þess að hann bætti tjón sitt í formi útlagðs kostnaðar vegna ferðalaga sinna hingað til lands vegna ferðarinnar. Alls krafðist hann 2.805 evra vegna kaupa á flugferðum, gistingu, leigu á bíl og eldsneytis. Mátti vita að veður væri ófyrirsjáanlegt Ferðaþjónustufyrirtækið mótmælti kröfunni og benti á að leiðsögumenn hefðu heimild til að breyta ferðaáætlun eða snúa við hvenær sem öryggi krefðist þess og að ferðin hefði verið kynnt sem mjög krefjandi. Á meðan ferðinni stóð hafi veður- og slóðaskilyrði breyst skyndilega og því hafi það verið mat leiðsögumanna að ekki væri öruggt að klífa tindinn í það sinn. Til að tryggja öryggi þátttakenda hafi verið ákveðið að snúa við. Þá sagði ferðaþjónustufyrirtækið jafnframt að hvorugur hópanna tveggja sem lagði af stað á sama tíma hefðu komist alla leið upp á topp. Í úrskurði kærunefndarinnar segir að ekki hafi verið sýnt fram á vanefnd af hálfu fyrirtækisins. Nefndin benti á að ferðamaðurinn hefði þegar fengið fulla endurgreiðslu þegar fyrri ferð var aflýst og að honum hefði verið gert það ljóst við endurbókun að aðstæður gætu verið ófyrirsjáanlegar. „Mátti sóknaraðila vera kunnugt við samningsgerðina að ferðin gæti breyst eða verið aflýst vegna veðuraðstæðna. Er því ekki unnt að fallast á það með sóknaraðila að varnaraðila beri að greiða honum skaðabætur “ segir í úrskurðinum. Kærunefndin hafnaði því kröfu ferðamannsins um skaðabætur. Tengd skjöl ÚrskurðurÚRSKURÐURÞJÓNUSTUKAUPASækja skjal 