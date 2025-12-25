Fær íshellaferð ekki endurgreidda Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. desember 2025 20:05 Íshellir í Breiðamerkurjökli. Vísir/Vilhelm Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu ferðamanns um endurgreiðslu vegna íshellaferðar sem hann mætti ekki í vegna þess að hann taldi að ferðinni hefði verið aflýst. Málið varðar ferð sem bókuð var í febrúar á þessu ári. Ferðamaðurinn bókaði pláss í Ice Cave and Exploration Tour á vegum ónefnds ferðaþjónustufyrirtækis sem til stóð að hann færi í daginn eftir. Hann greiddi fyrir ferðina 33.500 krónur en mætti ekki í hana eftir að hafa fengið upplýsingar frá öðru ferðaþjónustufyrirtæki um að ferðinni hefði verið aflýst. Aflýsingarboð frá fyrirtæki með líku nafni Samkvæmt því er fram kemur í úrskurði kærunefndarinnar barst ferðamanninum skilaboð frá öðru ferðaþjónustufyrirtæki með líku nafni og fyrirtækið sem hann hafði bókað ferð hjá. Þessi skilaboð hafi borist síðla sama dags og hin umþrætta ferð var bókuð og því kvaðst ferðamaðurinn hafa fyrir mistök talið að ferðinni bókuðu hefði verið aflýst. Hann segist þá hafa reynt að hafa samband við fyrirtækið símleiðis en án árangurs. Hann hafi engu að síður mætt á upphafsstað hinnar umþrættu ferðar tæpum klukkutíma áður en hún átti að hefjast. Þar hafi hann hvergi fundið merkingar sem vísuðu á starfsstöð fyrirtækisins né starfsmann á þess vegum. Hann segist þá hafa leitað til starfsmanns annars ferðaþjónustufyrirtækis á staðnum sem upplýsti hann um að ferðinni hefði verið aflýst. Hann bókaði í kjölfarið aðra sambærilega ferð með því fyrirtæki. Fyrirtækið beri ekki ábyrgð á röngum upplýsingum samkeppnisaðila Ferðaþjónustufyrirtækið hafnaði endurgreiðslukröfunni sem ferðamaðurinn bað þá um og sagði ferðina hafa farið fram samkvæmt áætlun. Allir aðrir bókaðir farþegar hefðu mætt og engin aflýsingarboð verið send út. Fyrirtækið hélt því líka fram að ferðamaðurinn hefði hvorki haft samband við fyrirtækið á ferðadeginum né mætt á starfsstöð þess, sem var opin bróðurpart dagsins. Kærunefndin tekur undir sjónarmið fyrirtækisins og segir ekki hafa verið sýnt fram á að það hefði vannefnt samning sinn við ferðamanninn. Misskilningur hans og rangar upplýsingar frá starfsmanni annars fyrirtækis gefi ekki rétt á endurgreiðslu þegar þjónustan var veitt samkvæmt samningi. Kröfum ferðamannsins var því hafnað. Ferðaþjónusta Úrskurðar- og kærunefndir Mest lesið Töpuðu tæpum hundrað milljónum Innlent Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Innlent Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Veður Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Innlent Seinfeld og Friends-leikari látinn Lífið Yfir hundrað handteknir grunaðir um að skipuleggja árásir á gamlársdag Erlent Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Veður Fleiri fréttir Fær íshellaferð ekki endurgreidda Umferðin róleg í kirkjugörðunum Töpuðu tæpum hundrað milljónum Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Engin jólamessa vegna rafmagnsleysis Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Gleðileg jól, kæru lesendur Einn fluttur á sjúkrahús eftir bílslys Skiluðu hagnaði á kosningaári Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Björgunarsveitin kölluð út í fokverkefni Grjóthrun undir Eyjafjöllum Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Sjá meira