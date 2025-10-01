Liverpool tapaði í gærkvöldi sínum öðrum leik á stuttum tíma þegar liðið lá 1-0 fyrir tyrkneska félaginu Galatasaray í Meistaradeildinni.
Liverpool goðsögnin Jamie Carragher var allt annað en sáttur á Sky Sports eftir leikinn.
„Ég er ekki að horfa á topplið. Liverpool er ekki að spila fótbolta þessa dagana, þeir eru að spila körfubolta. Þeir komast ekkert áfram og ég sé ekki bestu liðin spila svona fótbolta,“ sagði Carragher.
Carragher sagðist hafa rætt við Arne Slot fyrr á þessu tímabili og þá einmitt talað um þetta við hann.
„Ég sagði honum frá þessu snemma á tímabilinu og hann gerir sér betur grein fyrir þessu en ég,“ sagði Carragher.
„Hann er algjörlega frábær. Liverpool var mjög vinnusamt lið í fyrra og félagið hefur síðan stráð stjörnuryki yfir liðið með því að kaupa leikmenn í sumar. Þeir hafa samt ekki grætt mikið á því í sóknarleiknum en hafa tapað miklu í varnarleiknum,“ sagði Carragher.
„Það gekk allt upp hjá honum á síðasta tímabili og hann vann ensku úrvalsdeildina sem er ótrúlegt. Nú þarf hann að fara vinna fyrir kaupinu sínu því það eru nokkur vandamál sem hann þarf að laga. Það verður fróðlegt að sjá hvað hann gerir því hann er búinn að eyða miklum peningi í þessa leikmenn,“ sagði Carragher.
„Newcastle yfirspilaði Liverpool í seinni hálfleik og það manni færri. Það má ekki gerast. Crystal Palace bjó til sjö góð færi um síðustu helgi. Það er meira en nokkuð annað lið á tímabilinu og Liverpool eru meistararnir,“ sagði Carragher.
„Þetta hefur legið í loftinu og þarf því ekki að koma á óvart. Nú þarf knattspyrnustjórinn að laga þetta,“ sagði Carragher.
Sænski framherjinn Alexander Isak er einn af þessum nýju mönnum sem hafa ekki náð sér á strik en það er annar sem fær mestu gagnrýnina frá Carra.
„Eins og staðan er í dag þá er jafnvægið í liðinu ekki rétt. Það er öllum augljóst að sá sem sker sig út er Florian Wirtz,“ sagði Carragher.
„Hann er ungur leikmaður og koma inn í nýja deild. Hann hefur nægan tíma til að læra á þetta en eins og staðan er núna þá þarf hann að koma út úr liðinu. Núna er liðið í tómu tjóni og þetta snýst ekki bara tapleikina tvo. Þessi vandamál hafa blasað við frá fyrsta degi,“ sagði Carragher.
Næsti leikur Liverpool er á móti Chelsea í ensku úrvalsdeildinni um helgina.