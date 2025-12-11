Gætu breytt áfengislögunum sínum vegna HM næsta sumar

Norðmenn eru komnir inn á heimsmeistaramót karla í fótbolta í fyrsta sinn í næstum því þrjá áratugi og það er óhætt að segja að það sé spenna hjá norsku þjóðinni.
Ekki spillir fyrir að norska liðið er afar spennandi með marga heimsklassa leikmenn innanborðs.
Pressan er því mikil á að Norðmenn fái tækifæri til að njóta HM-veislunnar í botn.
Norska ríkisstjórnin vill tryggja að það geti orðið þjóðhátíð meðan á HM stendur jafnvel þótt nokkrir leikjanna verði spilaðir eftir að veitingaleyfi skemmtistaða rennur út.
Jú, það kemur til greina að breyta áfengislögum norsku þjóðarinnar vegna HM næsta sumar
„Við munum skoða hvað þarf að gera, hvort sem það verða lagabreytingar eða aðrar aðgerðir sem þarf,“ sagði Jonas Gahr Störe forsætisráðherra Noregs
Norðmenn spila leiki sína í nokkrum borgum í Bandaríkjunum, landi sem er á nokkrum tímabeltum á eftir Noregi.
Það þýðir að nokkrir leikjanna fara fram á tímum sem fyrir okkur eru seint að kvöldi eða um miðja nótt. Þegar er vitað að Noregur mun spila tvo af HM-leikjunum að næturlagi að norskum tíma.
„Það er hefð í Noregi að fólk fari á skemmtistaði til að horfa á leiki saman, og við teljum að það eigi að geta gert það allan leikinn. Þetta er eitthvað sem við munum finna lausn á í tæka tíð fyrir HM,“ sagði Störe.
Tonje Brenna, þingflokksformaður Verkamannaflokksins, lofar því sama.
„Auðvitað á fólk að fá að horfa á HM í fótbolta. Einnig á pöbbnum. Einnig þegar leikirnir eru spilaðir að næturlagi. Ef við höfum reglur sem koma í veg fyrir þetta, verðum við að leysa það. Því lofar Verkamannaflokkurinn,“ skrifar hún á Facebook.
Þetta fær veitingageirann til að fagna. „Þetta eru frábærar fréttir. Það er gott að Tonje Brenna og ríkisstjórnin grípi inn í og tryggi að HM verði þjóðhátíð. Veitingageirinn er tilbúinn að leggja sitt af mörkum,“ sagði Tobias Strandskog-Christensen, sviðsstjóri veitingasviðs hjá NHO Reiseliv.
Í grundvallaratriðum eru strangar reglur um áfengisveitingar í Noregi. Það eru sveitarfélögin sem ákveða hvenær skemmtistaðir mega veita áfengi og flestir hafa haft veitingastopp í kringum klukkan tvö til þrjú í mörg ár.
Í samanburði við nágrannalönd þeirra eru reglurnar því frekar strangar. Í Svíþjóð geta sveitarfélög veitt lengri veitingatíma, en oft loka þau í kringum klukkan eitt. Í Danmörku eru reglurnar mun frjálslegri. Þar mega margir staðir hafa opið til klukkan fimm eða jafnvel lengur, ef þeir fá leyfi til þess.
Í Noregi hafa áfengislögin verið nánast óbreytt í mörg ár.