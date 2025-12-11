Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“

Fótboltamaðurinn Atli Sigurjónsson heldur á nýju ári á Akureyri til að spila með uppeldisfélagi sínu Þór eftir tólf farsæl ár með KR. Hann kveður Vesturbæinn ekki síður með söknuði en félagið.
„Þetta er auðvitað ákveðinn draumur að fá að enda þetta í Þór. En á sama tíma vorum við búin að koma okkur það vel fyrir hér að það var ekkert endilega í kortunum að fara aftur norður,“ segir Atli sem kveður KR sem fimmti leikjahæsti leikmaður í sögu félagsins eftir tólf keppnistímabil með liðinu.
Hann og fjölskyldan hafa búið í Vesturbæ og hann kveður ekki hverfið síður en félagið. KR-ingar kveðja hann einnig með söknuði eftir dygga þjónustu.
„Ég næ að kveðja alla sem ég hitti á förnum vegi. Þetta er ákveðinn kveðjutúr í búðinni, sundlauginni og hérna úti í KR. Ég hef fengið mikið af þökkum frá KR-ingum sem ég er kann virkilega að meta,“ segir Atli.
„Ég er orðinn mjög háður Vesturbænum og vil helst ekkert fara út fyrir hann svona dagsdaglega. Með sundlaugina og Melabúðina. Það verða smá viðbrigði,“ segir Atli sem er orðinn vanur daglegri rútínu Vesturbæjarlaugar, Melabúðar og KR-heimilis.
Það þarf því að finna nýja rútínu norðan heiða.
„Það er eitthvað bakarí þarna í Sunnuhlíð sem ég þarf að fara að kíkja í. Svo þarf að skoða Glerárlaugina, það er spurning hvort Akureyrarbær geti aðeins pumpað hana upp. Það eru komnar nýjar saunur hérna, við gætum tekið þær með líka norður,“ segir Atli léttur.
Atli og kona hans Gígja Valgerður Harðardóttir, sem hefur leikið með Víkingi undanfarin ár, eru bæði að norðan og eru spennt fyrir nýjum kafla með dætrum sínum.
„Stelpurnar mínar eru farnar að biðja um að flytja nær ömmum og öfum. Maður reynir að finna jafnvægi milli þess að við foreldrarnir ráðum en á sama tíma mun ég alltaf gera allt fyrir þær. Þannig að í rauninni ráða þær öllu,“ segir Atli.
„Hvar fjölskyldan mun búa og hvar stelpurnar mínar fara í skóla – það veltur ekki á því hvar ég vil spila fótbolta. Þetta er ákvörðun sem við tókum. Okkur fannst rétti tímapunkturinn núna að fara nær fólkinu okkar. Við erum mjög spennt fyrir því.“
Fleira kemur fram í viðtalinu sem má sjá í heild í spilaranum.