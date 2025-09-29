Opinberað að Beard tók eigið líf Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 29. september 2025 23:02 Haldin var mínútu þögn á leikjum á Englandi eftir andlát Beard. Jess Hornby/Getty Images Matt Beard, fyrrverandi þjálfari kvennaliðs Liverpool, tók eigið líf. Frá þessu greina miðlar á borð við Sky Sports og BBC, breska ríkisútvarpið, í kvöld. Fyrir ekki svo löngu greindi Vísir frá því að Beard hefði fundist látinn á heimili sínu. Þá hafði dánarorsök ekki verið gefin út. Nú hefur verið staðfest að hann hafi tekið eigið líf. Hann var 47 ára gamall og skilur eftir sig eiginkonu, Debbie, og tvö börn. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Beard stýrði kvennaliði Liverpool fyrst frá 2012 til 2015 og svo aftur frá 2021 til 2025. Var hann því þjálfari liðsins þegar Katrín Ómarsdóttir lék með því frá 2013 til 2015. Hann þjálfaði einnig hjá kvennaliðum Chelsea, Millwall, West Ham United og nú síðast Burnley. Síðan andlát Beard bar að hefur hann verið hylltur af fyrrum samstarfsfólki og leikmönnum sem léku undir hans stjórn. Ljóst er að hann snerti líf margra. "Matt did so much for the women's game." 👏Remembering Matt Beard and his incredible impact on women’s football. ❤️ pic.twitter.com/wAYSuXU0fM— The Overlap (@WeAreTheOverlap) September 29, 2025 „Hann umbylti kvennaknattspyrnu þegar flestum var alveg sama. Hann lagði margt á sig og færði fórnir til að lyfta kvennaknattspyrnu á hærri stall. Ég vona að hans verði minnst á réttan hátt því hann á það svo sannarlega skilið,“ sagði Nikita Parris, margreynd ensk landsliðskona, meðal annars um þennan fyrrum þjálfara. Fótbolti Enski boltinn Andlát Mest lesið Davíð Smári hættur fyrir vestan Íslenski boltinn Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti Fótbolti Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn Íslenski boltinn Veittist að sautján ára mótherja sínum og hreytti í hann fúkyrðum Rafíþróttir Bjór kastað í konu McIlroy: „Þurfti að þola ótrúlegt magn af svívirðingum“ Golf Þrefaldur heimsmeistari í slagsmálum á kebabstað Sport „Ertu að horfa Donald Trump?“ Golf Segir ákvörðunina þá erfiðustu sem hann hafi tekið Formúla 1 Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Enski boltinn Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Fótbolti Fleiri fréttir Opinberað að Beard tók eigið líf Enskir skoruðu mörkin í Bítlaborginni Chiesa ekki með Liverpool til Tyrklands Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Dramatík í uppbótartímanum Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks „Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“ Slot varpaði sökinni á Frimpong Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Fyrsta stig Úlfanna í hús Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Nuno að taka við West Ham Potter rekinn frá West Ham Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Palmer frá næstu þrjár vikurnar Flottustu mörkin hjá Newcastle og Arsenal: Snilld Bergkamps og þrumufleygur Tiotés Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Látinn eftir höfuðhögg í leik Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Sjá meira