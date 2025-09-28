Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Siggeir Ævarsson skrifar 28. september 2025 08:02 Haaland skoraði tvö í gær EPA/PETER POWELL Sjö leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær og við ætlum að fara yfir það helsta hér að neðan í máli og myndum. Manchester City vann öruggan sigur á Burnley 5-1 þar sem sá fáheyrði atburður átti sér stað að sami leikmaðurinn skoraði tvö sjálfsmörk, en það hafði aðeins gerst fimm sinnum áður í sögu deildarinnar. Erling Haaland skoraði líka tvö mörk og er þá kominn með átta mörk í deildinni. Klippa: Manchester City - Burnley 5-1 Fyrsti leikur dagsins var viðureign Brentford og Manchester United þar sem hrakfarir United héldu ótrauðar áfram. Brentford komst yfir í upphafi leiks eftir skelfileg varnarmistök Harry Maguire og þá brenndi fyrirliðinn Bruno Fernandes af víti í stöðunni 2-1. Lokatölur 3-1, verðskuldaður sigur Brentford meðan að ógæfu United verður allt að vopni. Klippa: Brentford - Manchester United 3-1 Chelsea tók á móti Brighton og annan leikinn í röð kláruðu Chelsa leikinn manni færri en Trevoh Chalobah fékk að líta rauða spjaldið á 53. mínútu í stöðunni 1-0. Brighton skoraði þrisvar eftir það, þarf af tvö mörk í uppbótartíma sem var ellefu mínútur. Klippa: Chelsea - Brighton 1-3 Úlfarnir sóttu sín fyrstu stig á tímabilinu þegar liðið gerði 1-1 jafntefli á útivelli gegn Tottenham en heimamenn björguðu stiginu á elleftu stundu. Klippa: Tottenham - Wolves 1-1 Enski boltinn Mest lesið Sagði áhorfanda að naglhalda kjafti Golf Sveinn Aron skoraði beint úr aukaspyrnu Fótbolti Evrópa með afgerandi forystu fyrir lokadaginn Golf „Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“ Fótbolti Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Fótbolti Dagskráin í dag: Þéttur pakki úr ýmsum áttum Sport Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad Íslenski boltinn Sjáðu mörkin úr Bestu-deild karla í kvöld Fótbolti Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Íslenski boltinn Fleiri fréttir Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Sveinn Aron skoraði beint úr aukaspyrnu „Sætið tryggt og nú er að klára forsetabikarinn“ Sjáðu mörkin úr Bestu-deild karla í kvöld Uppgjörið: Keflavík - HK 4-0 | Keflavík í Bestu deildina Sunderland á fljúgandi siglingu upp töfluna Fyrsta stig Úlfanna í hús Uppgjörið: Fram - FHL 4-0 | Framarar áfram í deild þeirra bestu Óskar svaraði syngjandi Skagamönnum: „Ekki fagna of mikið“ Uppgjörið: FH - Breiðablik 1-1 | Fjörugum og viðburðarríkum leik lauk með jafntefli í Krikanum Uppgjörið: ÍA - KR 3-2 | Skagamenn á sigurbraut Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Atlético skoraði fimm í borgarslagnum Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Rúnar gerir nýjan samning við Fram Nuno að taka við West Ham „Held að skipið sé siglt að maður verði kallaður í landsliðið“ Potter rekinn frá West Ham „Lærðum það í fyrra hvað það er leiðinlegt að tapa“ Ársbann frá fótbolta fyrir skjalafals Stórveldaslagur „upp á líf og dauða“ Víkingur vann bikarinn úr aukaspyrnum Kane skoraði hundrað mörk á methraða Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Sjá meira