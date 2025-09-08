Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Ágúst Orri Arnarson skrifar 8. september 2025 10:42 Onana ætti að eiga auðveldara með að sætta sig við hlutskiptin þegar bónusgreiðslur fara að detta inn. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images André Onana, markvörður Manchester United verður lánaður til tyrkneska félagsins Trabzonspor á þessu tímabili. Þar mun hann græða meiri pening en hann hefði hjá enska félaginu. Onana samþykkti í gærkvöldi að fara á láni til Trabzonspor. Hann gekk til liðs við Manchester United árið 2023 undir stjórn Erik Ten Hag og var ætlað stórt hlutverk eftir að David de Gea fór frá félaginu. Onana var hugsaður sem nútímamarkmaður, sem gæti tekið þátt í uppspilinu, en hefur valdið vonbrigðum allar götur síðan. Á þessu tímabili var Onana haldið utan hóps í fyrstu leikjum í ensku úrvalsdeildinni, hann fékk síðan séns í bikarleik gegn Grimsby, en gaf fjórðu deildar liðinu mark og tókst aðeins að verja eina af fjórtán vítaspyrnum liðsins. Nú hefur hann verið sendur á láni til Tyrklands og þar hlær Onana alla leið í bankann. Tyrkneska félagið mun ekki aðeins greiða honum full laun, 120 þúsund pund á viku, hann mun einnig fá stóra eingreiðslu fyrir að skrifa undir lánssamninginn og félagið býður honum frammistöðutengdar bónusgreiðslur. Þegar allt verður upptalið eftir tímabilið mun Onana því hafa þénað meira en hann hefði sem leikmaður Manchester United. Tyrkneski boltinn Enski boltinn Mest lesið Segir Eið Smára ekki fá það hrós sem hann á skilið Sport Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Fótbolti Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Fótbolti Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Fótbolti Áhorfandi sló leikmann og missti af ótrúlegri endurkomu Sport „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Fótbolti Doncic náði allskonar tölfræðiáföngum í kvöld Sport Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Fótbolti Dagskráin í dag: Íslenska U21 landsliðið mætir Eistum Sport „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ Enski boltinn Fleiri fréttir Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ „Maður er í þessu fyrir svona leiki“ Íbúð landsliðsmanns Úkraínu í rúst eftir sprengjuárás Rússa Forráðamenn PSG ósáttir við læknateymi landsliðsins Víkingar á fleygiferð eftir EM pásuna Spánverjar og Belgar skoruðu sex Onana samþykkir skiptin til Tyrklands Depay orðinn markahæstur í sögu Hollands Uppgjörið: Þróttur - FHL 2-2 | Jafnt í Laugardalnum Ingibjörg fékk rautt í fyrsta leiknum með Freiburg Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Segir að enska liðinu hafi farið aftur undir stjórn Tuchels Innlit í löngu úrelta klefa Íslands sem Ceferin vill láta taka í gegn Ronaldo skoraði tvö meðan andi Diogo Jota sveif yfir vötnum Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Eiga von á breytingum og þyngri miðju gegn Frökkum Stærsti heimasigur Íslands í keppnisleik Albert ekki með gegn Frakklandi Sjá meira