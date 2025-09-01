Unai Emery, knattspyrnustjóri Aston Villa, fór í afar sérstakt viðtal fyrir leikinn gegn Crystal Palace á Villa Park í gær. Hann svaraði öllum spurningum blaðamanns með nafni markvarðar Villa.
Emiliano Martínez var ekki í leikmannahópi Villa í gær en argentínski heimsmeistarinn er sterklega orðaður við Manchester United. Marco Bizot stóð á milli stanganna hjá Villa í leiknum gegn Palace. Strákarnir hans Emerys töpuðu leiknum, 0-3, og eru aðeins með eitt stig eftir fyrstu þrjár umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni.
Fyrir leikinn á Villa Park í gær var Emery spurður út í markvarðamálin hjá Villa. Og hann svaraði öllum spurningunum á sama hátt; með nafni Marcos Bizot.
Emery ruglaði þó mennina bak við tjöldin í Sunnudagsmessunni því þeir héldu að Emery hefði sagt: He's sold. Og töldu þar með að Martínez hefði verið seldur til United. Þeir Albert Brynjar Ingason og Bjarni Guðjónsson höfðu gaman að þessum misskilningi.
„Þetta er mjög sérstakt en hann er náttúrulega að segja Bizot. Það er mjög sérstakt að hann skuli ekki reyna að nálgast konuna sem er að tala við hann og spyrja hann út í hvað sé að frétta því þetta er eðlileg spurning. Heimsmeistaramarkvörður hjá þér og hann er ekki í hóp. Það hlýtur að koma spurning og hann verður að vanda sig betur,“ sagði Bjarni í Sunnudagsmessunni í gær.
„Þetta er líka út úr karakter. Hann er mikill herramaður. En í þessum fyrstu tveimur viðtölum sem hann hefur farið í hefur hann verið beittur og pirraður,“ sagði Albert.
Villa er eina lið ensku úrvalsdeildarinnar sem á eftir að skora á tímabilinu. Næsti leikur liðsins er gegn Everton á Hill Dickinson laugardaginn 13. september.
Innslagið úr Sunnudagsmessunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Eftir tvö jafntefli í fyrstu tveimur leikjum tímabilsins vann Crystal Palace öruggan 0-3 sigur er liðið heimsótti Aston Villa í síðasta leik þriðju umferðar ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld.