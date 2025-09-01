Djúp og víðáttumikil lægð er nú vestur af Írlandi sem sendir skilabakka með rigningu og súld yfir landið. Þó verður lítil sem engin úrkoma suðvestantil, enda hlémegin og er úrkomuákefðin ávallt mest áveðurs.
Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar. Þar segir að gera megi ráð fyrir norðaustan golu eða kalda en sums staðar geti myndast strekkings vindstrengir, til dæmis á sunnanverðu Snæfellsnesi og jafnvel Barðaströnd.
Einnig mjög staðbundnir strengir undir Vatnajökli, eins og til dæmis í nágrenni Kvískerja.
Súld eða rigning norðan- og austanlands, Lengst af þurrt suðvestantil en búast má við síðdegisskúrum þar. Hiti 8 til 20 stig, hlýjast sunnanlands.
Norðaustlægar og síðar norðlægar áttir í vikunni og eykst úrkoma um og eftir miðja viku. Kólnar heldur.
Á þriðjudag: Norðaustan og norðan 5-13 og rigning eða súld með köflum, einkum austanlands. Þurrt að mestu suðvestanlands, en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast suðvestanlands.
Á miðvikudag: Norðlæg eða breytileg átt og lítilsháttar væta norðan- og austanlands. Víða skúrir síðdegis. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast suðvestanlands.
Á fimmtudag: Fremur hæg austlæg átt en 8-13 á Vestfjörðum. Rigning, einkum sunnantil. Hiti 8 til 14 stig.
Á föstudag: Ákveðin norðanátt, einkum norðvestantil. Rigning en úrkomuminna um kvöldið. Hiti 7 til 13 stig, mildast austanlands.
Á laugardag: Hæg norðlæg eða breytileg átt. Skýjað og úrkomulítið fyrir norðan, en bjart með köflum syðra. Hiti 6 til 14 stig, hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag: Útlit fyrir austantátt með smá vætu, einkum sunnan- og austantil. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast suðvestanlands.