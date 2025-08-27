Hæsti fótboltamaður í heimi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. ágúst 2025 06:32 Pavel Podkolzin er engin smásmíði. Ímyndaðu þér að vera varnarmaður og þurfa að reyna að dekka hann í hornspyrnum. @russiancup_official Hann var sjöundi hæsti leikmaðurinn í sögu NBA deildarinnar í körfubolta en nú er hann kominn í efsta sætið á öðrum lista. Pavel Podkolzin lék á sínum tíma nokkra leiki í NBA í Bandaríkjunum og þrátt fyrir mikla hæð kemur það ekkert mikið á óvart að sjá svo hávaxinn mann inn á körfuboltavelli. Podkolzin er 226 sentimetrar á hæð og var viðloðin bestu körfuboltadeild í heimi fyrir tveimur áratugum eða þegar hann lék með Dallas Mavericks á árunum 2004 til 2006. View this post on Instagram A post shared by Zona Tipster NBA 🏀 (@zonatipsterbasket) Hann setti aftur á móti heimsmet á dögunum þegar hann mætti á inn á fótboltavöll í rússneska bikarnum. Nú er kappinn orðinn fertugur en hann er enn í flottu formi og á fullu í íþróttum. Podkolzin spilaði þarna bikarleik með Amkal Moskvu liðinu og varð um leið hávaxnasti fótboltamaður sögunnar þegar litið er á opinbera keppnisleiki. Það er líka óhætt að segja að Pavel Podkolzin hafi gnæft yfir aðra leikmenn á vellinum og hornspyrnur voru sérstaklega hættulegt vopn hjá hans liði. Með því að smella hér fyrir neðan má sjá Podkolzin koma út úr búningsklefanum og standa við hlið annarra leikmanna í leikmannagöngunum. Það má sjá einnig myndbrot út leiknum. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) Fótbolti Rússneski boltinn Mest lesið Má ekki skipta um föt í búningsklefa Arsenal en má spila með liðinu Enski boltinn Tryggvi setti „að moka skít“ í annað sætið Körfubolti Stjóri Ísaks Bergmanns vakti athygli fyrir klæðaburð sinn Fótbolti Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford fór áfram en þrjú Íslendingalið úr leik Enski boltinn Dagskráin: Íslendingalið mætir Man. Utd og barist um Meistaradeildarsæti Sport „Í ruslið með þetta og áfram gakk“ Sport „Það er bæjarhátíð í Mosó um helgina og þú ert velkominn“ Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara Íslenski boltinn „Ætli þetta hafi ekki verið leikur tveggja hálfleika“ Fótbolti Gordon bað bæði liðsfélagana og Van Dijk afsökunar Enski boltinn Fleiri fréttir Má ekki skipta um föt í búningsklefa Arsenal en má spila með liðinu Stjóri Ísaks Bergmanns vakti athygli fyrir klæðaburð sinn „Það er bæjarhátíð í Mosó um helgina og þú ert velkominn“ „Ætli þetta hafi ekki verið leikur tveggja hálfleika“ Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford fór áfram en þrjú Íslendingalið úr leik Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara Celtic tapaði í vítakeppni í Kasakstan Gordon bað bæði liðsfélagana og Van Dijk afsökunar Uppgjörið: Valur - Afturelding 4-3 | Valur skoraði fjögur í seinni og endurheimti toppsætið Bröndby setur fimm í bann vegna slagsmála á Íslandi Heimir skildi fyrirliðann eftir heima Palace gerir hosur sínar grænar fyrir Akanji Taplausir síðan Caulker kom inn í liðið Borga fjörutíu milljónir punda fyrir kantmann sem skoraði tvö mörk í fyrra Höfnuðu fimmtíu milljóna punda tilboði í Strand Larsen Slot gagnrýnir Newcastle: „Þetta var ekki fótboltaleikur“ Fall reyndist fararheill hjá Eyjakonum Sjáðu Örvarnar hitta í mark á Meistaravöllum Segir að Dowman sé eins og Messi Gagnrýndu Bruno: „Hann átti skelfilegan leik“ Sjáðu sigurmark Rios og öll hin frá St. James' Park Hélt uppi meira en aldar gamalli hefð Sjáðu gullstrákana í Vestra fagna: „Vorum bara miklu stærra lið“ Van Dijk um Rio: Draumabyrjun en hann verður að vera auðmjúkur Rio setti nýtt Liverpool met Óskar Hrafn: Stundum hata ég fótbolta Jökull: Förum ekki hærra með svona frammistöðu Inter byrjar tímabilið á stórsigri Örvar: Tökum þessa þrjá punkta og förum brosandi heim Sextán ára strákur tryggði Liverpool öll stigin Sjá meira