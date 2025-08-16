Úlfarnir steinlágu gegn City 16. ágúst 2025 16:02 Erling Braut Haaland skoraði tvö fyrir City í dag. Michael Regan/Getty Images Eftir að hafa orðið Englandsmeistari fjögur ár í röð endaði Manchester City í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabil. Liðið mætti í hefndarhug inn í nýtt tímabil. Norski markahrókurinn Erling Braut Haaland kom gestunum í City yfir á 34. mínútu gegn Wolves áður en nýi maðurinn Tijjani Reijnders tvöfaldaði forystu liðsins þremur mínútum síðar. Haaland bætti svo öðru marki sínu við eftir um klukkutíma leik eftir undibúning áðurnefnds Reijnders og úrslitin svo gott sem ráðin. Rayan Cherki, sem kom inn á sem varamaður á 73. mínútu, bætti þó fjórða marki City við á 81. mínútu í sínum fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni og þar við sat. Niðurstaðan því 4-0 sigur City sem byrjar tímabilið af miklum krafti, en ljóst er að pláss er fyrir bætingar hjá Úlfunum. Enski boltinn