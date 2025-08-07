Maddison frá í að minnsta kosti hálft ár

Enski boltinn

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Það er langt þangað til við sjáum James Maddison aftur í búningi Tottenham.
Tottenham fékk hræðilegar fréttir í morgunsárið er í ljós kom að James Maddison verði frá meirihluta komandi tímabils.

Miðjumaðurinn er með slitið krossband og þarf þar af leiðandi að fara í aðgerð. Svo tekur við bið og endurhæfing. Hann verður frá í að minnsta kosti sex til sjö mánuði.

Maddison varð fyrir meiðslunum í vináttuleik gegn Newcastle á dögunum en leikurinn fór fram í Suður-Kóreu.

Þetta er mikið högg fyrir Tottenham sem var að kveðja Son Heung-min í vikunni.

