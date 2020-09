Ryan Reynolds ætlar að kaupa enskt utandeildarlið

Hollywood-leikararnir Ryan Reynolds og Rob McElhenney hafa áhuga á að kaupa velska liðið Wrexham sem leikur í ensku utandeildinni.

Það hefur verið í eigu stuðningsmanna síðan 2011 en þeir hafa gefið grænt ljós á yfirtökuna. Mikill meirihluti stuðningsmannanna, eða 95 prósent, var fylgjandi yfirtökunni. Talið er að Reynolds og McElhenney muni leggja tvær milljónir punda til reksturs Wrexham.

Reynolds er einn hæst launaði leikarinn í Hollywood en er einnig aðsópsmikill frumkvöðull. Hann er hvað þekktastur fyrir að leika ofurhetjuna Deadpool í samnefndum myndum.

Mclhenney lék í gamanþáttunum It's Always Sunny in Philadelphia sem hafa verið á dagskrá frá 2005.

Wrexham leikur í ensku E-deildinni. Félagið var stofnað 1864 og er þriðja elsta fótboltafélag í heiminum. Wrexham hefur unnið velsku bikarkeppnina oftast allra liða, eða 23 sinnum.