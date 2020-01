Manchester United pakkaði Tranmere Rovers saman | Sjáðu mörkin

Leikurinn fór fram á Prenton Park sem líktist meir kartöflugarði heldur en knattspyrnuvelli. Það hafði virtist þó hafa engin áhrif á leikmenn Manchester United í dag. Nema mögulega Phil Jones sem nældi sér í gult spjald eftir aðeins fjögurra mínútna leik. Jones var einn þriggja miðvarða Manchester United í leiknum en Ole Gunnar Solskjær stillti sínu liði upp í 3-4-3 leikkerfi í dag.

Phil Jones in the war zone early on. #MUFC pic.twitter.com/NKTOlFTjmV

Á 10. mínútu leiksins komust gestirnir yfir þegar Harry Maguire átti hörkuskot fyrir utan teig sem söng í netinu. Hans fyrsta mark fyrir félagið og alls ekki af verri endanum. Þar sem Victor Lindelöf átti sendinguna á samherja sinn í vörninni fékk hann stoðsendinguna skráða á sig.

WHAT A WAY TO SCORE YOUR FIRST @ManUtd GOAL #EmiratesFACup #TRAMUN pic.twitter.com/pdp0Pr6CaZ