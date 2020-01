Heimavöllur Tranmere í hræðilegu ásigkomulagi | Myndir

Manchester United sækir C-deildarlið Tranmere Rovers heim í 4. umferð ensku bikarkeppninnar klukkan 15:00 í dag.



Prenton Park, heimavöllur Tranmere, er ekki í góðu ásigkomulagi eins og sjá má á myndunum hér fyrir neðan.

Here’s the pitch at Tranmere



They face Man United here at 3pm.



The #FACup clash is live on talkSPORT.



We’re looking forward to this one pic.twitter.com/RZ55Nc8QAL