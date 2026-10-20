Sagður hafa valið sjálfan sig til að troða upp á Ofurskálinni Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. október 2026 14:02 Rapparinn Jay-Z með eiginkonu sinni, poppstjörnunni Beyoncé, og dóttur þeirra, Blue Ivy Carter. EPA Rapparinn Jay-Z hefur haft umsjón með því að velja hvaða tónlistarmenn koma fram í hálfleikssýningu Ofurskálarinnar, úrslitaleik NFL-deildarinnar, síðan árið 2019 og er sagður hafa valið sjálfan sig til að koma fram á tónleikunum í ár í febrúar. Dægurmálamiðillinn Puck News greindi frá þessum tíðindum fyrr í dag og hefur fjöldi fjölmiðla vestanhafs síðan greint frá fregnunum. Samkvæmt heimildum Puck News stóð valið á milli Jay-Z og popparanna Miley Cyrus og Justin Bieber áður en rapparinn valdi á endanum sjálfan sig. Jay Z fagnar í ár þrjátíu ára afmæli fyrstu plötu sinnar, Reasonable Doubt.Getty Fyrirtækið Roc Nation, sem er í eigu Jay-Z, gerði samning við NFL-deildina árið 2019 um að sjá um og pródúsera hálfleikssýningu Ofurskálarinnar og fær rapparinn greiddar fimm milljónir dala (um 600 milljónir króna) árlega fyrir verkið. Samningurinn var endurnýjaður árið 2024 og verður sýningin áfram á snærum rapparans til 2029. Hvorki NFL-deildin né Roc Nation hafa þó brugðist við fréttunum þannig að fregnirnar eru enn óstaðfestar. Séu þær réttar má telja líklegt að Jay-Z muni ekki koma einn fram heldur fái til liðs við sig góða samstarfsfélaga á borð við Beyonce, Aliciu Keys, Justin Timberlake og Rihönnu, svo ekki sé minnst á Kanye West. Hálfleikssýning Ofurskálarinnar er einn stærsti menningarviðburður ársins hvert ár og koma jafnan fram á tónleikunum tónlistarstjörnur á heimsmælikvarða. Tónlistarmaðurinn Bad Bunny tróð upp á sýningunni í febrúar á þessu ári ásamt Ricky Martin og Lady Gaga og á undan honum komu Kendrick Lamar, Usher og Rihanna árin þrjú þar á undan. Ofurskálin NFL Bandaríkin Tónlist Tengdar fréttir Svona var hálfleiksatriði Bad Bunny: „Guð blessi Ameríku“ Það ríkti mikil eftirvænting fyrir hálfleikssýningu Ofurskálarinnar þar sem stórstjarnan Bad Bunny frá Púertó Ríkó var aðalnúmerið. Venju samkvæmt var öllu tjaldað til en Lady Gaga og Ricky Martin komu meðal annars einnig við sögu. 9. febrúar 2026 11:06 Drake fékk það óþvegið í hálfleikssýningu Kendrick Lamar Bandaríski rapparinn Kendrick Lamar átti sviðið í hálfleik Ofurskálarinnar í nótt. Beðið var eftir komu hans með mikilli eftirvæntingu og kynnti stórleikarinn Samuel L. Jackson hann svo á svið í hlutverki bandaríska erkifrændans Sam. 10. febrúar 2025 10:16 Sjáðu glæsilega hálfleikssýningu Usher á Ofurskálinni Tónlistarmaðurinn Usher átti sviðið í hálfleik Ofurskálarinnar í nótt. Atriði hans var um fimmtán mínútur og náði hann á þeim tíma að koma að um tólf lögum. Hann fékk með sér ýmsa óvænta gesti til að flytja nokkra af sínum helstu slögurum. 12. febrúar 2024 09:00 Mest lesið Tískudrottning og fréttamaður selja í Vesturbæ Lífið Ranglega greind með MS-sjúkdóm Lífið Sahara Ray látin Lífið Verður að geta hent sér í hnébeygju Tíska og hönnun Bjarni Ben og Inga Lind gæddu sér á túnfiski Lífið Wahlberg segir flugmennina hafa bjargað lífi sínu Lífið Hvað veistu um… Nylon? Lífið Norðmenn hrepptu öll verðlaun Norðurlandaráðs Menning Diljá Mist á lausu Lífið Sagður hafa valið sjálfan sig til að troða upp á Ofurskálinni Tónlist Fleiri fréttir Sagður hafa valið sjálfan sig til að troða upp á Ofurskálinni „Stöðumælaverðir eru líka fólk og þeir hafa tilfinningar“ „Ég er ekki búinn að svelta mig enn þá“ Ástarbréf til íslenskra költmynda „Ég geri bara ráð fyrir því að fólk sé búið að gleyma mér“ Guðmundur Pétursson hlaut Gullnöglina Arkir hita upp fyrir Tha Alkaholiks Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Taylor Swift sló met á VMA-hátíðinni Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta Hafna ásökun um lagastuld og líður eins og bekkjartrúð á Íslandi Howie B og Hiraki Saka í Gamla bíó Allt kemur í ljós ef maður á geisladrif Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“ Sheeran bað aðdáendur afsökunar „Þú ætlar ekki að verða feilaður rappari“ besta mantran Fresta öðrum tónleikum sínum hérlendis vegna óvænts fráfalls ástvinar „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Fjórtán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó Lifa í draumi og heiðra Eyfa Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Sjá meira