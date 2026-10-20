Tískudrottningin Eva Katrín Baldursdóttir og eiginmaður hennar Ragnar Jón Hrólfsson hafa sett íbúð sína að Reynimel 92 á sölu. Íbúðin er 94,2 fermetrar og ásett verð 89,9 milljónir.
Eva Katrín er annar eiganda tískuverslunarinnar Andrá og Ragnar Jón er fréttamaður á Rúv.
„Eftir 9 æðisleg ár er komin tími til að breyta til. Tímum varla að fara því við eigum bestu nágranna ever,“ skrifar Eva Katrín í færslu á Facebook og deilir því að opið hús sé í dag.
Íbúðin var mikið endurnýjuð árið 2017 og er með þremur svefnherbergjum.
Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina.