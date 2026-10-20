Lífið

Mið­aldra kona þóttist vera sofandi í Epal

Stefán Árni Pálsson skrifar
Heldur betur skrautleg atburðarás sem gerðist í raun og veru.
Heldur betur skrautleg atburðarás sem gerðist í raun og veru.

Í síðasta þætti af Dagbók Lögreglunnar voru alls kyns spaugileg atriði og átti eitt af þeim sér stað í húsgagnaversluninni Epal í Skeifunni.

Þá fékk lögreglan útkall um konu sem væri sofandi í versluninni. Þegar á vettvanginn var komið var konan í raun ekki sofandi heldur að þykjast. Hún hafði stolið rándýrum lampa.

Þættirnir Dagbók lögreglu byggja á raunverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunnar. Hér að neðan má sjá atriðið sjálft.

Klippa: Miðaldra kona þóttist vera sofandi í Epal

Á meðal leikara eru Aron Már Ólafsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Kjartan Darri Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Saga Garðarsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir, Jörundur Ragnarsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Leikstjórn er í höndum Ólafs Ásgeirssonar og framleiðendur eru Fannar Scheving Edwardsson og Þórunn Elva Þorgeirsdóttir.

Bíó og sjónvarp


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