Söguleg úrslit urðu við verðlaunaafhendingu Norðurlandaráðs í dag þegar Norðmenn hlutu verðlaun í öllum fimm flokkum. Norska kvikmyndin Sentimental Value varð hlutskörpust í flokki kvikmynda og norsk-samíska skáldið Sigbjørn Skåden í bókmenntaflokknum.
Norðurlandaráð hefur tilkynnt þá sem hljóta verðlaun ráðsins í ár. Verðlaunaféð fyrir hver verðlaun eru 300 þúsund danskar krónur (tæplega 5,5 milljónir króna) og eru þau veitt í tengslum við Norðurlandaráðsþing í Helsinki hinn 27. október.
Veitt eru verðlaun í fimm flokkum: kvikmyndum, tónlist, bókmenntum, barna- og unglingabókmenntum og umhverfi. Verðlaunin í ár eru söguleg að því leyti að í fyrsta sinn í sögunni koma allir verðlaunahafarnir frá sama landinu, Noregi.
Verðlaunin í ár marka einnig tímamót því í fyrsta skiptið í 35 ár hlýtur verk skrifað á samísku bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs, skáldsagan Láŋtdievvá/Planterhaug eftir Sigbjørn Skåden.
Bókin sem kom út samtímis á norsku og samísku og var framlag bæði Noregs og samíska málsvæðisins til verðlaunanna. Skåden hafði þar betur gegn tólf öðrum höfundum, þar á meðal Íslendingunum Jóni Kalman Stefánssyni og Evu Rún Snorradóttur.
Kvikmyndaverðlaunin hlýtur hin margverðlaunaða norska kvikmynd Affeksjonsverdi (Sentimental Value), eftir leikstjórann og handritshöfundinn Joachim Trier, handritshöfundinn Eskil Vogt og framleiðendurna Maria Ekerhovd og Andrea Berentsen Ottmar. Kvikmyndin hefur farið sigurför um heiminn, var valin besta erlenda kvikmyndin á Óskarsverðlaununum og hlaut Grand Prix-verðlaunin á Cannes.
Trier og félagar höfðu þar betur gegn fimm öðrum kvikmyndum, þar á meðal Ástinni sem eftir er í leikstjórn Hlyns Pálmasonar.
Sjá einnig: Ástin sem eftir er tilnefnd til verðlauna Norðurlandaráðs
Barna- og unglingabókmenntaverðlaunin hlýtur ungmennaskáldsagan Du eneste – historien om Gunvor Hofmo og Ruth Maier eftir Hilde Hagerup. Bókin er angurvær ástarsaga sem gerist í Noregi í Seinni heimsstyrjöldinni og hafði betur gegn tólf öðrum verkum, þar á meðal hinum íslensku Árstíðarverum eftir Diljá Hvannberg Gagu og Linn Janssen og Skólastjóranum eftir Ævar Þór Benediktsson og Elínu Elísabetu Einarsdóttur.
Tónlistarverðlaunin hlýtur verkið Elja eftir Kristine Tjøgersen og Benedicte Maurseth, verk fyrir strengjakvintett sem flutt er á sérsmíðuð harðangurshljóðfæri. Þær höfðu þar betur gegn tólf öðrum verkum, þar á meðal Intraloper eftir Bergrúnu Snæbjörnsdóttur og Stropha eftir Ingibjörgu Turchi.
Umhverfisverðlaunin hljóta dönsku barna- og ungmennasamtökin Miljøagentene, sem virkja þúsundir norskra ungmenna til þátttöku í loftslags- og umhverfisstarfi á forsendum þeirra sjálfra.
Allar dómnefndirnar starfa sjálfstætt og því ekki um nein samantekin ráð að ræða, heldur einfaldlega yfirburði Norðmanna í öllum fimm flokkum. Verðlaunin verða afhent þann 27. október í tengslum við þing Norðurlandaráðs í Helsinki.