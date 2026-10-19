Nylon var íslensk stúlknasveit sem sló rækilega í gegn á Íslandi eftir að hún var stofnuð árið 2004. Sveitin varð fljótt ein sú vinsælasta í íslensku popplífi, gaf út fjölda vinsælla laga og naut mikilla vinsælda, sérstaklega meðal yngri hlustenda.
Nylon starfaði einnig um tíma í Bretlandi, en sveitin hætti svo að koma fram undir merkjum Nylon árið 2008. Liðsmenn komu þó aftur saman á Menningarnótt árið 2023.
En hvað veistu um Nylon?
Hvað veistu um…? er liður á Vísi á mánudags- og fimmtudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína á ákveðnu máli og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn.
Áður hefur meðal annars verið spurt um:
Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...?
Taktu Nylon-kvissið að neðan!
Flestir Íslendingar hafa á einhverjum tímapunkti farið akandi leiðina frá Reykjavík og norður til Akureyrar eftir Þjóðvegi 1. Leiðin er ein þeirra sem gefa ferðalöngum gott tækifæri til að upplifa fjölbreytt íslenskt landslag.
Árið 1986 var mikið fréttaár þar sem hver stórfréttin rak aðra, bæði hér heima og erlendis. Þar má meðal annars minnast á morðið á forsætisráðherra Svíþjóðar, stórslys í kjarnorkuveri og geimfar sem sprakk skömmu eftir flugtak.
Nóbelsverðlaunin eru meðal virtustu alþjóðlegu verðlauna sem veitt eru fyrir framúrskarandi framlag til vísinda, bókmennta og friðar. Þau byggja á erfðaskrá sænska uppfinningamannsins og iðnjöfursins Alfreds Nobel og voru fyrst veitt árið 1901. Verðlaun eru veitt í eðlisfræði, efnafræði, lífeðlisfræði eða læknisfræði, bókmenntum og friðarstarfi.
Pólland er í hópi stærri og fjölmennari ríkja Evrópu, þekkt fyrir sögu sína, fallegar borgir og sterka menningarhefð.
Íslensk hönnun hefur á undanförnum áratugum vakið sífellt meiri athygli, bæði hér heima og erlendis. Hún einkennist meðal annars af hugmyndaauðgi, einfaldleika og sterkum tengslum við íslenska náttúru og menningu.
London er ein fjölmennasta borg Evrópu og höfuðborg Bretlands. Borgin á sér langa og viðburðaríka sögu og má þar finna bæði sögufrægar byggingar og nýrri hverfi þar sem nútímaarkitektúr fær að njóta sín. London er einnig ein helsta menningar- og viðskiptamiðstöð álfunnar með fjölbreyttu mannlífi, söfnum, leikhúsum, verslunum og veitingastöðum.
Fyrra undanúrslitakvöld Eurovision fór fram í Austurríki í gærkvöldi og en seinna undanúrslitakvöldið á dagskrá annað kvöld og verður þá ljóst hvaða 25 framlög verða flutt á úrslitakvöldinu á laugardaginn.
Vetrarólympíuleikarnir fóru fram á Ítalíu fyrr í vetur þar sem íþróttafólk alls staðar að úr heiminum komu saman til að etja kappi í hinum ýmsu íþróttagreinum.
Bandaríska unglingagamanmyndin Mean Girls frá árinu 2004 sem hefur fyrir nokkru síðan öðlast hálfgerða „költstöðu“ meðal þeirra sem voru ungir á þeim tíma sem myndin kom út.
Kvikmyndin Stella í orlofi er íslensk gamanmynd frá árinu 1986 sem fjallar um Stellu sem heldur í sumarbústaðaferð og lendir þar í alls kyns ævintýrum.
Í Reykjavík má nokkurn fjölda styttna og útilistaverka sem endurspegla sögu, menningu og list borgarinnar og landsins alls.
Kirkjur hafa um aldir verið meðal helstu kennileita íslenskra bæja og byggðarlaga. Þær standa oft á áberandi stað og setja svip sinn á umhverfið með sérkennilegum arkitektúr og sögu.
Björgvin Halldórsson hefur verið einn ástsælasti og áhrifamesti söngvari Íslands um áratugaskeið, en hann féll frá í apríl síðastliðnum, 74 ára að aldri.
Tíminn líður og nú eru víst liðin sextán ár frá árinu 2010 – árinu þegar WikiLeaks var reglulega í fréttum, Aulinn ég var frumsýndur og kosningar til stjórnlagaþings fóru fram.