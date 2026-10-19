Veitingastaðurinn Sushi Social hélt glæsilegt túnfiskfestival í síðustu viku þar sem skorinn var niður heill, ferskur bláuggatúnfiskur, gestir gæddu sér á fisknum og skoluðu honum niður með fljótandi veigum. Margt var um manninn og kíkti Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA og fyrrverandi forsætisráðherra, við ásamt fjölskyldu sinni.
Fjölmiðlakonan Inga Lind Karlsdóttir var kynnir á viðburðinum og sagði gestum frá rúmlega 140 kílóa bláuggatúnfisknum sem var fluttur sérstaklega til landsins frá Spáni og Fernando Chan, skurðarmeistari, skar niður með hefðbundinni japanskri skurðartækni.
Kraftlyftingarkonan Eygló Fanndal Sturludóttir var valin heiðursgestur og fékk að spreyta sig á skurðinum undir handleiðslu Chan.
Sérstakur túnfiskseðil var á boðstólnum þar sem gestir fengu að kynnast ólíkum hlutum bláuggatúnfisksins og boðið var upp fljótandi veigar auk rétta úr fisknum á borð við ceviche, tartar, nigiri, sashimi og steik.
Meðal gesta voru hjónin Bjarni Benediktsson og Þóra Margrét Baldvinsdóttir, Benedikt Bjarnason og Sunneva Einarsdóttir, Mikael Kaaber, Birgitta Líf og hjónin Birgitta Haukdal og Benedikt Einarsson. Ljósmyndarinn Ari Páll Karlsson fangaði stemminguna á mynd.