Guðmundur Pétursson hlaut Gullnöglina Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. október 2026 11:25 Guðmundur Pétursson, handhafi Gullnaglarinnar í ár, með Jakobi Bjarnari og Bjössa Thor. Gítarleikarinn og tónskáldið Guðmundur Pétursson hlaut Gullnöglina í ár. Viðurkenningin er veitt einstaklingi sem hefur haft markverð og varanleg áhrif á íslenskan gítarleik í gegnum árin. Afhending verðlaunanna fór fram í salnum Ægi 220 í Hafnarfirði við hátíðlega athöfn á laugardag en Jakob Bjarnar Grétarsson, blaðamaður, gítarleikari Kátra pilta og Hafnfirðingur með stóru Hái, veitti Guðmundi gullnöglina. „Það var einróma niðurstaða dómnefndar að Guðmundur hefði með einstakri spilamennsku sýnt og sannað að hann er gítarleikari á heimsmælikvarða,“ segir gítarleikarinn Björn Thoroddsen, betur þekktur sem Bjössi Thor, og upphafsmaður Gítarveislunnar, árlegrar gítarhátíðar. Guðmundur plokkar á gítarinn. Í rökstuðningi dómnefndar segir að Guðmundur hafi um árabil verið í hópi fremstu tónlistarmanna þjóðarinnar. Hann hafi ekki aðeins sett mark sitt á íslenska gítarsögu sem einstakur einleikari og tónskáld, heldur einnig sem afar eftirsóttur stúdíógítarleikari. Ferill hans spannar allt frá því að semja verk fyrir sinfóníuhljómsveit yfir í að spila með heimsþekktum stjörnum á borð við Patti Smith og Pinetop Perkins. „Guðmundur býr yfir fágætri tónlistarnæmni og tækni sem nær út fyrir alla ramma. Hann hefur verið innblástur fyrir kynslóðir íslenskra gítarleikara og það var einróma niðurstaða okkar að enginn væri velkomnari að hljóta Gullnöglina í ár,“ segir Bjössi Thor. Guðmundur Pétursson hefur hlotið fjölda viðurkenninga á ferli sínum, þar á meðal Íslensku tónlistarverðlaunin, en nýjasta plata hans, Wandering Beings, var valin plata ársins í sínum flokki árið 2024. Gítarnöglinn hefur verið veitt árlega um árabil en meðal fyrri verðlaunahafa eru Kristján Eldjárn yngri, Björgvini Gíslason, Ólafur Gakur og Bubba Morthens. Tónlist Hafnarfjörður Menning Mest lesið Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Lífið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Lífið Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Lífið Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Lífið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Lífið Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið 50+: Er ég að verða heyrnarlaus eða eru allir farnir að öskra? Áskorun Mæðgurnar á bak við Kalkliti mæta í Skútuvog Lífið samstarf Fleiri fréttir Guðmundur Pétursson hlaut Gullnöglina Arkir hita upp fyrir Tha Alkaholiks Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum Taylor Swift sló met á VMA-hátíðinni Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta Hafna ásökun um lagastuld og líður eins og bekkjartrúð á Íslandi Howie B og Hiraki Saka í Gamla bíó Allt kemur í ljós ef maður á geisladrif Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“ Sheeran bað aðdáendur afsökunar „Þú ætlar ekki að verða feilaður rappari“ besta mantran Fresta öðrum tónleikum sínum hérlendis vegna óvænts fráfalls ástvinar „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Fjórtán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó Lifa í draumi og heiðra Eyfa Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Sjá meira