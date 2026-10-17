Vegagerðin vekur athygli á því að vegna appelsínugulrar veðurviðvörunar á norðanverðu Snæfellsnesi upp úr hádegi gæti komið til lokana á vegum með stuttum fyrirvara. Búast má við hviðum allt að 45 metrum á sekúndu á svæðinu.
Er þetta meðal þess sem kemur fram á vef Vegagerðarinnar en gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi síðdegis í dag vegna hvassviðris með talsverðri rigningu. Eru ökumenn hvattir til að fylgjast með færð en varasamar aðstæður geta skapast á svæðinu þar sem hviðurnar verða mestar. i. Lausamunir fjúka líklega og möguleiki er á staðbundnu foktjóni á Snæfellsnesi.
Síðdegis og í kvöld einnig staðbundnir og varasamir sviptivindar í Skagafirði, s.s. milli Varmahlíðar og Sauðárkróks, í Fljótum og Eyjafirði, m.a. í Hörgárdal og á Molhaugnahálsi. Á sunnudag verður aftur mjög hvasst og byljóttur vindur á landinu.