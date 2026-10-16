Aðstoðar lögreglu var óskað vegna manns sem var með ógnandi tilburði neðst á Skólavörðustíg í gær en hann var að endingu handtekinn. Þá mátti á myndbandi heyra til hans öskra á fólk sem virtist vera að taka hann upp á símana sína.
Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir í samtali við blaðamann að lögreglunni hafi í gær verið gert viðvart um mann sem væri að veitast að fólki og sýna ógnandi hegðun í miðborginni.
Þá greinir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, frá því að laganna verðir hafi verið sendir á vettvang til að ræða við manninn. Hann hafi síðan verið handtekinn og fluttur á lögreglustöð eitt á Hverfisgötu þar sem hafi verið rætt við hann frekar.
Í spilaranum hér fyrir ofan má sjá augnablikið þegar lögreglufólkið bar að garði.