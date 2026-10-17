Stormur með talsverðri rigningu síðdegis í dag Lovísa Arnardóttir skrifar 17. október 2026 07:40 Það verður rigning og hvasst víða í dag. Vísir/Anton Brink Gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi síðdegis í dag þegar næsta lægð gengur yfir landið. Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að við Suður-Grænland sé alldjúp og víðáttumikil lægð sem stjórni veðrinu hjá okkur í dag. Það verði vaxandi sunnan- og suðaustanátt, hvassviðri eða stormur síðdegis með talsverðri rigningu sunnan- og vestanlands. Á norðanverðu Snæfellsnesi er spáð sunnan roki og mjög snörpum vindhviðum, en slíkir vindar geta valdið foktjóni. Því hefur verið gefin út appelsínugul viðvörun fyrir Breiðafjörð og gildir hún fram á kvöld. Í viðvörun segir að spáð sé suðaustan og sunnan 18-28 m/s og að hvassast verði á Snæfellsnesi þar sem vindhviður geti farið yfir 40 m/s, sem er hættulegt fyrir ökutæki. Lausamunir fjúka líklega og möguleiki er á staðbundnu foktjóni. Búast má við talsverðri rigningu. Annars staðar er gul viðvörun í gildi á sama tíma. Samkvæmt hugleiðingum fara skil lægðarinnar austur yfir land í nótt og þá snýst í allhvassa eða hvassa suðvestanátt með skúrum. Svo kemur ný lægð í kjölfarið á morgun og þá gengur í sunnan- og suðvestan storm eða rok með rigningu, einkum sunnan- og vestantil á landinu. Á mánudag á að lægja smám saman, en áfram er búist við vætusömu veðri. Verst á veðrið að vera við Breiðafjörðinn. Vísir/Vilhelm Geti komið til vegalokanna Á vef Vegagerðar segir að varað sé við miklum sviptivindum á norðanverðu Snæfellsnesi frá hádegi og fram á kvöld. Allt að 40–45 m/s þegar verst láti. Þá eigi einnig að vera byljóttur vindur á Vestfjörðum og undir kvöld megi nefna í Skagafirði, milli Varmahlíðar og Sauðárkróks, í Fljótum, Eyjafirði vestanverðum og í Ljósavatnsskarði. Varað er við því að vegna appelsínugulrar viðvörunar geti frá hádegi í dag komið til einhverra lokana á vegum með stuttum fyrirvara vegna mikils vinds. Nánar um veður á vef Veðurstofu og færð á vef Vegagerðar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Gengur í sunnan- og síðar suðvestan 18-25 m/s með rigningu, talsverð úrkoma sunnan- og vestantil á landinu. Hiti 6 til 11 stig. Á mánudag: Suðvestan 10-18 í fyrstu, en lægir síðan. Rigning eða skúrir, hiti 4 til 10 stig. Á þriðjudag: Suðlæg eða breytileg átt og rigning eða slydda. Smáskúrir eða slydduél vestantil seinnipartinn og styttir upp austanlands um kvöldið. Kólnandi veður. Á miðvikudag: Suðlæg átt og bjart með köflum, en skúrir eða slydduél við suðvestur- og vesturströndina. Hiti 0 til 5 stig yfir daginn, en um eða undir frostmarki inn til landsins. Á fimmtudag: Austlæg eða breytileg átt, úrkomulítið og svalt en dálítil slydda eða snjókoma um tíma norðaustanlands. Á föstudag: Útlit fyrir norðaustanátt með éljum. Veður Færð á vegum Mest lesið Faðir tveggja nemenda í skólanum sá sem skaut árásarmanninn Erlent Dæmi um að búnar séu til „gervikennitölur“ fyrir börn Innlent „Fylgjumst grannt með framvindu mála“ Innlent Varaði við nýju Rússlandi Pútíns Erlent Ástvinir þeirra sem létust í flugslysinu bíða enn Erlent Talsmaður Trumps rekinn eftir brösuglega byrjun Erlent „Fyrir neðan siðgæðiskröfur sem maður gerir til alþingismanna“ Innlent Handtekinn fyrir að ausa fúkyrðum yfir hóp fólks Innlent Aðgengið gott en gefur ekki upp synjanirnar Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump hleypir öllu í bál og brand, aftur Erlent Fleiri fréttir Stormur með talsverðri rigningu síðdegis í dag Gul viðvörun gefin út fyrir landið allt Talsverð rigning næstu daga Fylgstu með lægðinni í beinni Viðvaranir á viðvaranir ofan Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Skúrir og rigning en léttir til er líður á daginn Suðaustan stormur og gul viðvörun Milt og blautt í dag Allmikil lægð þokast meðfram landinu Mikil rigning og allhvass vindur Frost í nótt en hlýnar yfir daginn Næturfrost víða Slydda og snjókoma til fjalla Lægðin ætlar ekki að láta okkur í friði alveg strax Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Gular viðvaranir í nótt vegna rigningar Áfram spáð talsverðri úrkomu norðvestanlands Enn hætta á skriðum Líkur á slyddu og snjókomu á Vestfjörðum Viðvaranir fyrir vestan í allan dag Rigning og vindur Gular viðvaranir á morgun Rigning, rigning, rigning Gular viðvaranir á Suður- og Vesturlandi Gul viðvörun vegna hvassviðris gefin út Hvessir allverulega á morgun Bjart framan af en skúrir síðdegis Sjá meira