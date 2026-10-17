Veður

Stormur með tals­verðri rigningu síð­degis í dag

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það verður rigning og hvasst víða í dag.
Það verður rigning og hvasst víða í dag. Vísir/Anton Brink

Gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi síðdegis í dag þegar næsta lægð gengur yfir landið. Í hugleiðingum veðurfræðings kemur fram að við Suður-Grænland sé alldjúp og víðáttumikil lægð sem stjórni veðrinu hjá okkur í dag. Það verði vaxandi sunnan- og suðaustanátt, hvassviðri eða stormur síðdegis með talsverðri rigningu sunnan- og vestanlands.

Á norðanverðu Snæfellsnesi er spáð sunnan roki og mjög snörpum vindhviðum, en slíkir vindar geta valdið foktjóni. Því hefur verið gefin út appelsínugul viðvörun fyrir Breiðafjörð og gildir hún fram á kvöld.

Í viðvörun segir að spáð sé suðaustan og sunnan 18-28 m/s og að hvassast verði á Snæfellsnesi þar sem vindhviður geti farið yfir 40 m/s, sem er hættulegt fyrir ökutæki. Lausamunir fjúka líklega og möguleiki er á staðbundnu foktjóni. Búast má við talsverðri rigningu. Annars staðar er gul viðvörun í gildi á sama tíma.

Samkvæmt hugleiðingum fara skil lægðarinnar austur yfir land í nótt og þá snýst í allhvassa eða hvassa suðvestanátt með skúrum.

Svo kemur ný lægð í kjölfarið á morgun og þá gengur í sunnan- og suðvestan storm eða rok með rigningu, einkum sunnan- og vestantil á landinu. Á mánudag á að lægja smám saman, en áfram er búist við vætusömu veðri.

Verst á veðrið að vera við Breiðafjörðinn. Vísir/Vilhelm

Geti komið til vegalokanna

Á vef Vegagerðar segir að varað sé við miklum sviptivindum á norðanverðu Snæfellsnesi frá hádegi og fram á kvöld. Allt að 40–45 m/s þegar verst láti. Þá eigi einnig að vera byljóttur vindur á Vestfjörðum og undir kvöld megi nefna í Skagafirði, milli Varmahlíðar og Sauðárkróks, í Fljótum, Eyjafirði vestanverðum og í Ljósavatnsskarði. Varað er við því að vegna appelsínugulrar viðvörunar geti frá hádegi í dag komið til einhverra lokana á vegum með stuttum fyrirvara vegna mikils vinds.

Nánar um veður á vef Veðurstofu og færð á vef Vegagerðar. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á sunnudag: Gengur í sunnan- og síðar suðvestan 18-25 m/s með rigningu, talsverð úrkoma sunnan- og vestantil á landinu. Hiti 6 til 11 stig.

Á mánudag: Suðvestan 10-18 í fyrstu, en lægir síðan. Rigning eða skúrir, hiti 4 til 10 stig.

Á þriðjudag: Suðlæg eða breytileg átt og rigning eða slydda. Smáskúrir eða slydduél vestantil seinnipartinn og styttir upp austanlands um kvöldið. Kólnandi veður.

Á miðvikudag: Suðlæg átt og bjart með köflum, en skúrir eða slydduél við suðvestur- og vesturströndina. Hiti 0 til 5 stig yfir daginn, en um eða undir frostmarki inn til landsins.

Á fimmtudag: Austlæg eða breytileg átt, úrkomulítið og svalt en dálítil slydda eða snjókoma um tíma norðaustanlands.

Á föstudag: Útlit fyrir norðaustanátt með éljum.

Veður Færð á vegum

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